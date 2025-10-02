El corazón, arte y ciencia en Santibáñez de la Isla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Fundación Renacimiento Rural Leonés, en Santibáñez de la Isla, inaugura, el viernes a las 19.30 horas, la exposición pictórica 'Hay ojos que reaniman al corazón más accidentado', del dibujante Felipe Domínguez García, natural de San Justo de la Vega. El artista abre el corazón a rostros humanos (cara y alma) y máquinas (viejos trenes, longevos camiones, automóviles de las primeras carreteras) en una treintena de obras que expone por primera vez. A continuación, el doctor Esteban García Porrero ofrece la charla 'Quiéreme, corazón', en la que desgranará los cuidados básicos de este órgano vital básico y la directa relación que un corazón bien atendido tiene sobre una sexualidad plena a cualquier edad. Con esta conferencia, la fundación prosigue el ciclo sociosanitario para acercar el bienestar a la población del medio rural.