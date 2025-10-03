Baños para que las personas ostomizadas no se arrodillen

Cómo vivir con una ostomía, los cuidados básicos y las necesidades sociales de las personas ostomizadas son los tres ejes del Día Mundial del Paciente Ostomizado que se celebra el primer sábado de octubre.

En León, más de 800 personas han normalizado su vida con una bolsa adherida a su organismo tras una operación de colon y unas 120 acceden cada año a la consulta de ostomías del Caule.

«Cuando ostomizan a una persona es porque es la solución y se vive con ella, aunque al principio impacta no tener la misma anatomía», señala la enfermera estomaterapeuta Silvia Martínez Ferreras, de la consulta de ostomías del Hospital de León, que ofrece una charla el martes 7 junto organizada por la Asociación Leonesa de Personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía (Aleiio).

Los pacientes se adaptan con bastante facilidad a «vivir con una bolsa», que poco a poco se acopla al organismo. La consulta de ostomía enseña a manejar el cambio y la higiene y los nuevos hábitos alimenticios que facilitan su vida desde que son operados.

«Les damos el apoyo que necesitan hasta que arrancan en esta nueva vida», apunta. A su vez, al personal de enfermería de las consultas de hospitalarias «nos ayudan a especializarnos», añade Silvia Martínez Ferreras. «Hay muchas cosas complicadas en la vida y una ostomía no es de las más difíciles de afrontar», apostilla la enfermera.

Una de las cosas que tienen que aprender las personas ostomizadas es a salir de casa «siempre preparadas». Un kit básico de higiene, como mínimo, es imprescindible en su vida cotidiana. Toallitas higiénicas, una bolsa para desechar los residuos y un dispositivo para el cambio son imprescindibles en cualquier salida fuera de su casa.

Para que las personas ostomizadas puedan normalizar del todo su vida es necesario que la sociedad también haga algunos cambios. Los baños adaptados son la principal necesidad de las personas ostomizadas para tener una vida social sin barreras después de la operación.

Estos servicios deben tener unas prestaciones específicas para que «las personas ostomizadas no tengan que arrodillarse» a la hora de hacer el cambio de bolsa, apunta Patricia García, presidenta de la Asociación de Leonesa de Personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal y Ostomía (Aleiio).

Estos servicios cuentan con una especie de lavabo-váter que dispone de una alcachofa para realizar la limpieza y verter los mínimos desechos, un espejo móvil o con muelle telescópico para que las personas puedan guiarse y además deben estar bien iluminados.

Algunos de los que hay disponibles aprovechan el aseo adaptado para personas con discapacidad, que tiene el váter más elevado y se le puede añadir la alcachofa y aunque hay pacientes que se arreglan sin mirarse en un espejo, es conveniente aportar esta prestación.

El Hospital de León cuenta con uno de estos servicios en la primera planta de Virgen Blanca. Pero es «insuficiente», apunta Patricia García. En la planta de hospitalización y consulta de colon no existe esta prestación, que también se encuentra en algunos centros de salud como La Palomera, José Aguado y el nuevo de El Ejido. También en el Hospital El Bierzo hay varios baños para personas ostomizadas.

«Cuando un paciente deja de estar en el hospital ya es una persona ostomizada. A veces no lo sabe nadie, o se comenta sin más, «yo creo que le dejaron bolsa»», señala la enfermera estomaterapeuta. La calidad de vida de las personas ostomizadas depende también de que la ciudad y los servicios públicos y privados estén adaptados. El hecho aparentemente tan inocuo de que el lavabo esté fuera del recinto del inodoro les complica la vida.

Aleiio, que esta mañana tendrá una mesa informativa en el Hospital de León, es un lugar de encuentro e intercambio de experiencias, de escucha activa y de respeto para personas con Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) y personas portadoras de una ostomía, sea de la naturaleza que sea.

También ofrece autoayuda y promoción de la autonomía personal, atención sociosanitaria, grupos de apoyo o actividades como yoga adaptado y asesoramiento nutricional. También informa y sensibiliza sobre EII, ostomía y discapacidad y participa en proyectos para mejorar la calidad de vida de las personas con una Enfermedad Inflamatoria Intestinal y portadoras de una ostomía. En colaboración con Cocemfe León, da apoyo social, psicosocial individual, tecnologías, empleo para personas con discapacidad, talleres y formación. Aleiio forma parte de la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (Fapoe).