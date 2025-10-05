Espinel, el médico cantautor leonés en spotify y en los quirófanos

Digestólogo, jefe de la unidad de Endoscopias del Hospital Universitario de León y de HM San Francisco, Jesús Espinel cumple a sus 62 años un sueño que desde su etapa de estudiante de Medicina tenía pendiente de cumplir. Su faceta musical como compositor ya no es solo una afición conocida por sus amigos y familiares y desde el mes de agosto compagina el material quirúrgico de los endocopios con las cuerdas de la guitarra con la que ha lanzado su primer álbum en Spotify titulado Espinel, un trabajo producido por el cantautor Tontxu. Espinel ha contado con la colaboración de la artista leonesa Victoria Celemín, que ha diseñado la portada de su primer álbum.

«Cuando estudiaba en la universidad me compré una guitarra acústica de doce cuerdas y aprendí a tocarla». Las letras y la música de las 60 canciones que ha compuesto durante treinta años permanecían guardadas en un cajón, solo conocidas por sus allegados, que le han animado a dar el salto musical para editar su primer álbum que recoge doce de las composiciones tituladas Cuando todo va bien, Surcaste precipicios de hojas de laurel, Llegó el momento, Momentos que así quiero, Compartir, Me salen frases desde el corazón, Ese encanto que manejas, ¡Vaya situación!, Si te vas con tu gente, A la hora del silencio, Sonrisas al sol, Guardo tu amor y Un día de estos. «Soy un cantautor romántico», dice para definir su estilo pop-folk. «Mi faceta musical no la conoce nadie y el primer mes que salió en Spotify desde el 8 de agosto llegué a tener 4.000 visitas. Ahora ha bajado un poco, pero no tengo más pretensiones. Ni he tenido actuaciones en directo ni las voy a tener, salvo cuando canto con mis grupos de amigos y familiares los fines de semana. La música siempre ha formado parte de mi vida».

Espinel es como Espinel. «Me han influido muchos músicos y cantantes. Me gustan The Beatles, Supertramp, Eagles, America, James Taylor, Serrat o Los Secretos. Entre mis favoritos está también Tontxu, que produce este primer álbum».

Tontxu, su productor musical, compuso más de trescientas canciones mientras compaginaba su primer trabajo como locutor de los 40 Principales de la Cadena SER en Bilbao. Se marchó a Madrid y fue nominado en la categoría de autor revelación en los Premios de la Música. Ahora produce y edita álbumes para nuevos autores, como el de Espinel.

«Todas mis canciones han estado en un cajón en casetes hasta que un amigo me las pasó a un pendrive mejorándoles el sonido. Entonces decidí enseñárselo a mis amigos que me dieron su apoyo. El siguiente paso fue mostrar el trabajo a otros músicos para valorar si tenían recorrido. Tontxu me contestó, me dijo que le gustaba mi estilo y después de muchas conversaciones y cruce de correos y canciones quedamos un su estudio en Extremadura y grabamos doce canciones en cuatro días».

Pasión y vocación

Su vocación de médico y su afición como músico tienen cabida en un mismo espacio sanitario. Cuando Espinel entra al quirófano para asistir a algún paciente, siempre suena de fondo su música. «Me hace sentir bien», asegura. Y lo mismo le ocurre a sus compañeros sanitarios. «Noto que mi música les gusta porque también se la ponen en el quirófano cuando son ellos los que tienen que intervenir a un paciente». Sus pretensiones musicales no pasan de ahí. «A la gente le gusta mi música de verdad y con eso estoy contento, no pretendo nada más. Yo me dedico a hacer endoscopias, al aparato digestivo. Para mí, la medicina y la música se complementan».

Para este médico, los valores como honestidad, profesionalismo, empatía, respeto y humanismo tienen el mismo significado en medicina y en la música. «El proyecto ha sido muy ilusionante y tengo material para un segundo álbum».