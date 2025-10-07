Récord de restaurantes en la II Semana de la Trucha en León

Treinta restaurantes, cinco más que el año pasado, participan este año en las II Jornadas Gastronómicas de la Trucha de León, una actividad organizada dentro de la 57 edición de la Semana Internacional de la Trucha de León, que combina las actividades gastronómicas con las de concienciación medioambiental bajo el paraguas de Destino Pesca de Castilla y León.

En las jornadas participan 11 restaurantes de León y otros 19 repartidos por toda la provincia "una cifra muy aceptable", para el presidente de la Academia Leonesa de Gastronomía, José Cañedo. "Todos los restaurantes cocinarán un plato de trucha que ofrecerán durante estos días a los clientes".

Además, los cocineros participarán en los cuatro showcooking que se celebrarán en el Palacio de Gaviria los días 17 y 18 de octubre.

La 57 edición de la Semana Internacional de la Trucha cuenta también con actividades deportivas y lúdicas, como el Open Internacional de Pesca que el Río Órbigo, II Feria Internacional de la Trucha el 17 y 19 de octubre en el Museo Diocesano, una actividad de pesca sin muerte organizada por el Aula del Río, que este año desplazará las piscinas a la Plaza de Regla, junto a la Catedral, unas jornadas ténicas de gestión de pesca en el Museo Diocesano, los días 16 y 17 de octubre, con la participación de expertos y universidades que debatirán sobre los ecosistemas acuáticos, y el II Concurso de Fotografía de Pesca de Castilla y León.

El delegado de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, defendió el valor de la pesca y la calidad de los ríos de León, con 3.000 kilómetros entre las dos cuencas del Duero y del Sil "un patrimonio natural y cultural referente de la trucha y la pesca, un privilegiado mundo" que es un símbolo y sirve de encuentro "para el deporte, la tradición y la proyección de la provincia", además de un "motor económico, turístico y dinamizador de la hostelería" que organiza la Consejería del Medio Ambiente en colaboración con el Ayuntamiento de León.

"La pesca no es soolo un evento para pescadores, es una experiencia gastronómica y medioambiental que une tradición y modernidad, ciencia y cultura y cuida del patronomio para fomentar la sostenibilidad". Diego asegura que es difícil de calcular el retorno económico de estas jornadas para la provincia "pero lo que sí está constatado es la repercusión que tiene en los medios de comunicación nacionales y las posibilidades que se abren para los ríos y el deporte".

Una de las actividades destacadas será la que organiza el aula del Río en la Plaza de Regla. "Al aula del Río van alumnos de los colegios de martes a viernes y apreden valores acuáticos y de pesca sin muerte. Más 2.600 personas visitaron el Aula del Río este año, entre los que se encuentran mil menores", según Carlos Sánchez, uno de los organizadores.