La moda se muda a la calle

Sombreros imposibles y ropa original cuelgan de los percheros de Moda en la Calle.virginia morán

Disesant, Laura Lorenzo, Mimada Shop, Coqueta Design, Míster Dödô, Irmas Atelier, Telareandoconrosi, She the Dragon, Piruli Piruleta, Regalos Crafteman y Manitas Creativas by M. dan vida a una nueva edición de la Moda en la Calle.

La iniciativa arrancó ayer con un desfile de ropa en homenaje a las tapas leonesas y hoy prosigue en la plaza de Botines organizada por la asociación Artymoda.