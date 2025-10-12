La moda se muda a la calle
La asociación de Diseñadores y Artesanos Textiles León Artymoda llena de prendas curiosas la plaza de Botines
Disesant, Laura Lorenzo, Mimada Shop, Coqueta Design, Míster Dödô, Irmas Atelier, Telareandoconrosi, She the Dragon, Piruli Piruleta, Regalos Crafteman y Manitas Creativas by M. dan vida a una nueva edición de la Moda en la Calle.
La iniciativa arrancó ayer con un desfile de ropa en homenaje a las tapas leonesas y hoy prosigue en la plaza de Botines organizada por la asociación Artymoda.