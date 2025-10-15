Un experto en Marte da una charla en la ULE

El meteorito más grande de Marte expuesto en Sotheby's desde el 8 de julio.EFE/Andrea Gallego

El profesor Miguel Ángel de Pablo, de la Universidad de Alcalá, ofrece este miércoles (10 horas) la conferencia titulada «Los paisajes de Marte: origen, evolución y análogos terrestres» en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.

La charla está organizada por el Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León. De Pablo cuenta con dos tesis doctorales centradas en Marte y una amplia trayectoria investigadora sobre la evolución de la superficie marciana.

Ha participado en diversas investigaciones en la Antártida y otras regiones terrestres, cuyos resultados permiten comprender mejor los procesos que modelan los paisajes de Marte. Una ocasión para conocer los últimos avances en la investigación planetaria.