Un experto en Marte da una charla en la ULE
El profesor Miguel Ángel de Pablo, de la Universidad de Alcalá, ofrece este miércoles (10 horas) la conferencia titulada «Los paisajes de Marte: origen, evolución y análogos terrestres» en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
La charla está organizada por el Departamento de Geografía y Geología de la Universidad de León. De Pablo cuenta con dos tesis doctorales centradas en Marte y una amplia trayectoria investigadora sobre la evolución de la superficie marciana.
Ha participado en diversas investigaciones en la Antártida y otras regiones terrestres, cuyos resultados permiten comprender mejor los procesos que modelan los paisajes de Marte. Una ocasión para conocer los últimos avances en la investigación planetaria.