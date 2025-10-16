«En León tenemos un equipo de cáncer de mama competente»

La Asociación Leonesa de Mujeres Operadas de Cáncer de Mama (Almom) quiere cubrir de rosa las calles de León en la undécima carrera Almom Drasanvi contra el cáncer de mama que se celebrará el 26 de octubre, «una de las carreras con mayor participación» de la ciudad. En la presentación de este acontecimiento «que esperamos que inunde León de rosa con la participación de hombres y mujeres», la vicepresidenta a la asociación, Maite de Lario, destacó los 260.400 euros que la asociación ha destinado ya al Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca, donde tienen un cuadro de honor como entidad colaboradora. «Invertir en ciencia es avanzar en el diagnóstico, en tratamientos menos agresivos y en vida. Sin investigación no hay avance y eso es lo que nos motiva. Queremos que el día 26 de octubre una marea rosa inunde León».

«Estamos orgullosos con el equipo multidisciplinar de la unidad de diagnóstico rápido de cáncer de mama» Ana Lopez, oncóloga de la unidad del cáncer del mama del Hospital de León

La convocatoria de la carrera de Almom coincide con el escándalo de las mamografías en la sanidad pública de Andalucía, con más de 2.000 mujeres afectadas. La vicepresidenta de Almom asegura no disponer de datos suficientes para valorar «lo que parece que ha sido un fallo grande de gestión, pero me faltan datos y esperamos que todo se solucione pronto». Sin embargo, calificó de «un equipo competente» el de los profesionales de la unidad de cáncer de mama del Hospital de León, al que acuden las 300 nuevas mujeres que cada año tienen un diagnóstico de cáncer de mama en la provincia de León. La oncóloga médica de la Unidad de Mama, Ana López, defiende el cribado del cáncer de mama en el Hospital de León. «Aquí no nos pasa lo que ha ocurrido en Andalucía, que no está tampoco claro qué es lo que ha ocurrido. A las pacientes a las que detectamos con la mamografía una lesión que puede ser maligna la citamos para una ecografía y en su caso biopsia. El 5% de las lesiones sospechosas en la mamografía resultan malignas. A veces con la mamografía no es suficiente».

«Invertir en ciencia es avanzar en diagnósticos y tratamientos menos agresivos» Maite de Lario, vicepresidenta de la Almom

Cribados

El cribado de cáncer de mama en León se realiza a mujeres entre los 45 y los 74 años «una franja de edad superior a la de otras comunidades» y la unidad de diagnóstico rápido, en la que trabaja un equipo multidisciplinar, «es un orgullo y nos reafirma que tenemos un equipo competente en el que cada profesional hace lo mejor en su parcela».

Según los datos del Observatorio de la Asociación Contra el Cáncer 81 las mujeres fallecieron por esta enfermedad en 2024 en León.

El objetivo de la carrera es sensibilizar y dar visibilidad al cáncer de mama, el mayor diagnosticado en mujeres en todo el mundo «pero con una buena noticia, se puede curar». El dorsal para participar en la carrera cuesta 10 euros y saldrá el 26 de octubre a las 11.00 horas desde el Hispánico para recorrer 5 kilómetros por toda la ciudad, que se puede hacer andando. Las personas que quieran colaborar y no pueden estar en la carrera tienen la posibilidad de participar con el dorsal 0 en la cuenta de Caja Rural ES64 3085 0220 1426 8968 9624.

La asociación de León cuenta con 200 mujeres y un hombre incritos. «El diagnóstico es un shock que comienza con la negación, la aceptación y la búsqueda de soluciones. Almom acompaña a las mujeres en ese proceso. Nadie comprende y atiende mejor a una mujer que otra que ha pasado por lo mismo. A veces por no hace daño a la familia te aguantas y en Almom aconsejamos a las mujeres hasta donde podemos».

Cada vez más jóvenes

Aunque la franja de edad mayoritaria de mujeres afectadas con un primer diagnóstico está entre los 50 y los 69 años «cada vez se nos acercan a la asociación mujeres más jóvenes». Según el observatorio de la Asociación Nacional Contra el Cáncer, en 2024 se diagnosticaron en la provincia 17 tumores de mama en mujeres con edades comprendidas entre los 15 y los 39 años. «Los cánceres aumentan porque la población envejece y porque en los cribados los detectamos antes. Influye mucho el estilo de vida, el sedentarismo, la alimentación y el estrés. La mujer más joven este año tiene 29 años. Son pacientes que consultan a su médico de cabecera porque se notan un bulto. La recomendación es que es mejor prevenir que curar y tenemos que modificar los factores de riesgo».

La carrera de Almom cumple once años. Óscar López Aguado, de Drasanvi, organizador de la carrera desde hace diez años, aseguró que la carrera de la mujer, en la que desde hace dos años pueden participar también hombres, «es uno de los eventos más satisfactorios a nivel personal» y animan a todas las personas a participar en la carrera.