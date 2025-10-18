El Domund, para apoyar a los 216 misioneros leoneses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diócesis de León se suma este domingo a la celebración de la Jornada Mundial de las Misiones, el popular Día del Domund, con el lema Misioneros de esperanza entre los pueblos para reconocer la labor que realizan los 216 misioneros leoneses y apoyar las iniciativas que desarrollan en los 46 países en los que están presentes. El obispo de León, Luis Ángel de la Heras, en su carta para esta jornada, remarca esa «admirable tradición misionera de la Iglesia diocesana de León que nos implica en esta Jornada Mundial de las Misiones de manera particular con los denominados territorios de misión». El Domund es la principal cita misionera en toda la Iglesia universal, y se celebra por iniciativa del Área de Misiones y Cooperación con las Iglesias con actividades como una vigilia de oración por el Domund este jueves en la Iglesia de San Francisco-Padres Capuchinos.

Las 'huchas del Domund' salieron este sábado en distintos puntos del centro de León.