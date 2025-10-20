El cambio demográfico activa en León la comida del futuro

Las empresas de alimentación se adaptan a las exigencias de un nuevo consumidor. La transformación demográfica cambia los patrones de consumo. «El envejecimiento poblacional, el aumento de hogares unipersonales y la creciente diversidad cultural están dando forma a un nuevo perfil de consumidor, más diverso, más exigente y con prioridades distintas a las de hace una década». Así lo pone de manifiesto Rosario Pedrosa, diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad Pompeu Fabra y licenciada en Investigación y Técnicas de Mercado por la Universidad de Barcelona, que colabora en la última publicación sobre los Alimentos del futuro de Vitartis, la industria alimentaria de Castilla y León. La industria se adapta a un consumidor urbano, digital, multigeneracional y mayoritariamente senior, que reclama compras más personalizadas.

La innovación tecnológica facilita los procesos productivos más sostenibles y la producción de los alimentos del futuro, que llegan enriquecidos en proteínas vegetales y fibra, reformulaciones con menos azúcares y sal, opciones sin alérgenos, y bebidas con mejor perfil nutricional y propiedades funcionales naturales, productos adaptados a dietas específicas (sin gluten, veganas, sin alérgenos), complementos funcionales, etiquetado con información ampliada, formatos prácticos y porciones individuales. En esta sexta edición del volumen Alimentos del futuro se incluyen 63 proyectos innovadores, desarrollados por 48 entidades socias de Vitartis: 42 empresas, 4 centros tecnológicos y 2 universidades.

Los nuevos productos

Los alimentos del futuro incluyen proteínas vegetales y otros ingredientes innovadores como la reformulación de productos tradicionales para mejorar su perfil nutricional, como los snacks proteicos y alternativas vegetales a productos convencionales. «El consumidor demanda cada vez más productos alineados con sus valores y necesidades, con información clara sobre el origen, la trazabilidad y el impacto ambiental. Esto está impulsando soluciones más personalizadas y una relación más directa entre productor y consumidor», explican desde Vitartis.

Entre los ejemplos que recoge la guía, hay alimentos innovadores que salen de los productores leoneses. Ejemplos como Cartif y la empresa Embutidos Ezequiel que han trabajado en el proyecto Novacarni (Generación de nuevo alimento cárnico saludable y sostenible) con la formulación y mejora de las propiedades saludables de productos curados innovadores, mediante la incorporación de diferentes concentraciones de ingredientes vegetales y leguminosas nunca antes empleados en la elaboración de embutidos curados; o los chips de jamón de Cecinas Pablo, un snack de jamón serrano deshidratado, con un contenido en proteínas más alto que el contenido en grasa. La Balinesa ha lanzado al mercado el salmón ahumado reducido en sal, una alternativa que responde a la creciente demanda de alimentos más sanos y equilibrados, y otro ejemplo de buenas prácticas es la que ha llevado a cabo Lactiber, que ha incorporado recientemente el sistema de tratamiento térmico UHT en modo indirecto para procesar la leche y los productos lácteos.

Vitartis destaca la incorporación digital que transforma la producción, la gestión y comercialización de alimentos. «Con sistemas de trazabilidad avanzada, inteligencia artificial y sensorización que mejora la eficiencia».

Menos empresas, más empleo

La industria alimentaria y de bebidas (IAB) concentra a 2.807 empresas en Castilla y León, que daban empleo a unas 50.000 personas a finales de 2024 y generaban un volumen de negocio de 16.280 millones de euros (el 30% de la industria regional), cuya aportación al VAB es de 5,2 puntos, según los datos de Vitartis, que destaca que el volumen de ocupados en la IAB de Castilla y León se ha elevado un 10% durante los seis primeros meses de 2025 (con respecto a la cifra media de 2024), según la Epa. El sector daba empleo a finales de junio a 55.530 personas, lo que supone el 5,3% del total regional. Desde el año 2000, la IAB de Castilla y León ha perdido más de 500 empresas, sobre todo micropymes (menos de 10 empleados). Sin embargo, en los últimos 15 años, mientras se reducía el número de «micros», se ha advertido una ligera recuperación del segmento pyme: las pequeñas (10%) y las medianas (33%). El nuevo volumen de Alimentos del futuro destaca como más significativo que la reducción de mpresas pero el incremento de personas ocupadas en la IAB de Castilla y León, que ha aumentado casi un 90% en los últimos 25 años: de los 29.600 en 2001 a los 55.530 en junio de este año.