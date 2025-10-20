El nuevo centro de valoración de discapacidad estará abierto en junio

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, cuenta con que el centro de valoración de personas dependientes y discapacitadas esté en funcionamiento en junio de 2026. Con una inversión total de 6 millones de euros, el centro que se levanta en una parcela de 5.300 m2 en el polígono de La Lastra unificará los servicios de coloración y atención de personas dependientes y discapacitadas."

El objetivo es facilitar la vida de las familias y unificar los servicios en un centro eficiente energéticanente y con todos los recursos".

Un espacio luminoso y con dependencias para todas las terapias.

Los servicios sociales de León valoraron a 4.231 personas dependientes el año pasado y atendieron a 324 menores.