La buena medicina saca el miedo del hospital

La buena medicina saca el miedo de los hospitales. El avance tecnológico y de la ciencia tienen que ir de la mano de la «dignidad, empatía y respeto de los pacientes», como aseguró este martes gerente del Hospital de León, Alfonso Rodríguez-Hevia. La humanización de la asistencia sanitaria ocupó ayer la primera jornada organizada en el Hospital de León (segunda de la Comunidad) con la presencia de la directora general de Asistencia Sanitaria y Humanización de Castilla y León, Silvia Fernández Calderón, que calificó como «terapéutica» la pérdida de miedo del paciente ante cualquier proceso médico. «El paciente es el foco. El covid nos enseñó que podemos tener todos los avances tecnológicos, pero el paciente se siente indefenso, con miedo y temores». Con el Plan Persona, puesto en marcha en Castilla y León hace cuatro años, «organizamos herramientas como líneas de trabajo comunes de humanización de la asistencia. El acceso a una información desde la empatía, si tienes certezas disminuyen las incertidumbres y el paciente está más tranquilo».

Aunque la humanización se extiende por todos los servicios tanto del hospital como de Atención Primaria, Fernández Calderón señaló como los más estresantes para el paciente Urgencias y Oncología. «La humanización es infinita porque hay multitud de actos quirúrgicos, asistenciales, atendemos ambulatoriamente, consultas en primaria, cuidados domiciliarios".

Fernández Calderón destacó que «intentamos que el paciente no esté condicionado por los malestares emocionales, que tengan mejor adherencia al tratamiento, que comprenda por qué es importante hacer reposo, o ejercicio físico o modificar su dieta, que tienen que ver con la promoción de la salud y la prevención de enfermedades, que no forman parte de la cartera de servicio de farmacia, pero que ayudan». Mencionó el proyecto ASI, un plan de mejora de la atención sanitaria para personas con autismo y/o con discapacidad intelectual , o el proyecto Sueñón, que promueve el silencio en las áreas de hospitalización asistenciales.

El objetivo de la humanización sanitaria es dar información al paciente, mostrar empatía, cambios estructurales, formación de los profesionales y generar una mayor sensibilidad. «Lo importante es que las iniciativas surjan de los equipos asistenciales y que sean ellos los que las trabajen en sus centros sanitarios promoviendo la mejor atención para los pacientes».

Inauguración de las jornadas en el Hospital de LeónÁngelopez

En la jornada se expusieron ejemplos como los puntos de lectura, un acuario en el hospital de día de Oncología o Caule Cultural. «Hemos realizado distintas actuaciones para acondicionar áreas con la mejora de climatización en San Isidro, la Condesa y el acceso gratuito a la televisión. Todo pensado para lograr entornos más amables", destacó el gerente del Hospital.