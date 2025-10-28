La jueza pide medios al Estado para continuar la búsqueda de Mari Trini y su bebé en la balsa de Berbes

El rastro de María Trinidad Suardiaz y su bebé de 13 meses, desaparecidas en 1987, se intensifica en la balsa minera de Berbes, Ribadesella, después de que agentes especiales de la Policía Nacional localizarán hace unas semanas los coches arrojados por su marido y padre, el portugués Antonio María Da Silva, en aquellos años.

La magistrada Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, ha dictado un auto en el que ordena disponer " los medios necesarios para continuar los trabajos en la balsa de la bocamina de Berbes, recabando la colaboración de cuántas entidades y organismos se estimen precisos, en aras a realizar la búsqueda de restos humanos o cualesquiera otros que pudieran corresponder con las desaparecidas.

Diario de León adelantó este lunes que el GEO (Grupo Operativo Especial) de la Policía Nacional localizó y señalizó recientemente los coches en la balsa situada muy cerca de la casa de Berbes en la que fueron vistos por última vez.

El auto se basa en los resultados expuestos por un oficio del Grupo UDEV de la Brigada de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón sobre las investigaciones relacionadas con la desaparición de María Trinidad Suardíaz Suero y su hija de apenas un año de edad del pasado 15 de octubre después de las actuaciones

acordadas por el juzgado gijonés el 11 de abril de 2025 "al considerar que de todo lo actuado es lógico sospechar que en el interior de alguno de los vehículos hallados enterrados en el fondo de la balsa sita en la bocamina de la localidad de Berbes pudieran encontrarse pruebas acerca de lo ocurrido" a las desaparecidas.

La falta de medios ha impedido seguir estas pesquisas, por lo que ahora la jueza solicita la colaboración de las administraciones en esta misión.

El juzgado gijonés reabrió por segunda vez las Diligencias Previas 1344/02 por la supuesta desaparición de María Trinidad Suardíaz Suero y su hija de un año de edad, cuyo último domicilio conocido fue en Gijón, con las Hermanas Adoratrices, lugar que habrían abandonado entre el 26 de junio y el 15 de julio de 1987, sin que haya quedado registro del mismo en los archivos de dicha institución.

De las diligencias practicadas por la Policía Judicial, se comprueba que María Trinidad acudió ese día 15 de julio de 1987 a la Audiencia de León junto al que era su esposo, Antonio María Da Silva, firmando ambos la diligencia por la que se les cita a juicio para el 15 de septiembre de 1987, plenario en el que habría de decidirse sobre los delitos de detención ilegal y amenazas presuntamente cometidos por Antonio sobre su mujer María Trinidad; juicio al que no acudión ninguno de ellos siendo decretada la detención e ingreso en prisión de Antonio por parte de la Audiencia de León, aunque este no fue localizado hasta el año 1989.

El auto señala también que "el domicilio propiedad de Antonio en el que la desaparecida habría residido antes del ingreso de la citada María Trinidad en las Hermanas Adoratrices, y al que pudo haber regresado la misma tras abandonar dicha institución, se encontraba en la calle Constitución nº 14 de Matadeón de los Oteros en León", que fue lo que motivó su búsqueda en este pueblo leonés en marzo de 2016.

"Según los vecinos, Antonio realizaba frecuentes obras en el sótano bajo la casa, donde al parecer había una bodega; vivienda que tras el abandono por parte de su dueño, fue derribada en el año 1999 por el Ayuntamiento de dicha localidad, quedando en la actualidad un solar sin urbanizar".

Tanto María Trinidad como su hija estaban aquejadas al parecer "de un cierto retraso mental, siendo la niña además sorda, sin que ni de la una ni de la otra se tenga noticia alguna no ya solo en España, sino tampoco en Suiza, Francia o Portugal", prosigue el auto.

La jueza considera difícil que con este historial " pudieran haber sobrevivido con sus limitaciones sin la asistencia de los servicios sociales".

Posteriormente, después de una investigación publicada por Diario de León y cuyos resultados fueron entregados al juzgado y a la Udev previamente, se buscó a las desaparecidas y posibles víctimas de un crimen mortal en la casa de Berbes, donde se obtuvo documentación y se buscó también en una fosa que había excavado Da Silva.

El Grupo UDEV de la Policía Judicial de Gijón, se desplazó hasta el lugar y " en conversaciones con un vecino" corroboraron que Antonio María da Silva se habría deshecho de algún vehículo de su propiedad arrojándolo a la balsa de una explotación minera de espato flúor. Se trata de un VW y un Peugeot 304 blanco.

"Llegados a este punto, habiéndose constatado que en el fondo de la balsa se han localizado por lo menos dos vehículos y que en las piezas metálicas extraídas de uno de ellos se ha podido apreciar la existencia de pequeños restos de pintura blanca, indicios todos ellos que apuntan a la línea de investigación hasta ahora mantenida y que refuerzan la necesidad de continuar con las gestiones en su momento ordenadas judicialmente, se está en el caso de acordar que por parte de la Dirección Adjunta Operativa se dispongan los medios necesarios para continuar con los trabajos, en aras a realizar la búsqueda de restos humanos o cualesquiera otros que pudieran corresponder con las personas desaparecidas". Esta operación será supervisada por la Udev de Gijón. [Avance]