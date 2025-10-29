Nuboso en León con lluvias débiles y bancos de niebla en zonas de montaña

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles en la provincia de León una jornada marcada por cielos nubosos y precipitaciones débiles dispersas, que tenderán a remitir hacia el final del día, cuando se abrirán algunos claros.

En áreas montañosas se esperan bancos de niebla, especialmente durante las primeras horas del día, lo que podría dificultar la visibilidad en carretera.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas se mantendrán sin cambios o podrían descender ligeramente. El viento soplará flojo del sur y suroeste, con algunos intervalos de intensidad moderada.

Por municipios, las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 17 grados en León capital, entre los 9 y los 19 en Ponferrada, entre los 7 y los 19 en Astorga, y entre los 6 y los 17 en Villablino.