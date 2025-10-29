La Junta Mayor de la Semana Santa de León celebrará del 13 al 16 de noviembre una Feria Cofrade Solidaria

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

El Museo Diocesano y de Semana Santa de León acogerá del 13 al 16 de noviembre una Feria Cofrade Solidaria organizada por la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de León con el objetivo de “visibilizar la acción social, el arte religioso y el compromiso social de las cofradías leonesas”.

La Feria ESSAR Solidaria 2025 cuenta con la colaboración de la Diócesis de León, del propio Museo Diocesano y de Semana Santa, de Cáritas Diocesana y de Manos Unidas, y nace con la vocación de “convertirse en un espacio de encuentro, divulgación y compromiso”, en el que confluirán “la Semana Santa, el arte religioso y la acción social que desarrollan las cofradías y entidades de la iglesia católica en León”.

A lo largo de cuatro jornadas, la Feria ESSAR Solidaria reunirá a cerca de una veintena de expositores que mostrarán su trabajo en el arte religioso desde áreas como orfebrería, talla en madera o bordados, en un escaparate de empresas de productos cofrades y religiosos “de gran valor e importancia económica”.

En la vertiente solidaria se podrá conocer las cofradías, hermandades y entidades sociales diocesanas que trabajan diariamente por los más necesitados, con el objetivo de “visibilizar su labor caritativa y pastoral, a menudo poco conocida, y mostrar la dimensión social de la fe en la ciudad de León”.

El evento contará también con stands informativos y demostrativos de las empresas, cofradías y entidades participantes, así como mesas redondas, testimonios y presentaciones de experiencias concretas. Además, servirá para fortalecer el vínculo de la ciudadanía con el Museo Diocesano y de Semana Santa.