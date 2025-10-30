El tiempo en León: caída brusca de las temperaturas antes de que lleguen fuertes lluvias

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé para este jueves en la provincia de León una jornada marcada por intervalos de nubes bajas, con brumas y bancos de niebla matinales, especialmente frecuentes en zonas llanas.

A medida que avance el día, la nubosidad aumentará por el oeste, con baja probabilidad de lluvias ocasionales en el extremo noroccidental. Las temperaturas experimentarán un ligero o moderado descenso.

De este modo, se esperan mínimas de 3 grados en Villablino, 4 en Astorga, 5 en León y 8 en Ponferrada. Las máximas oscilarán entre los 16 grados en la capital leonesa y los 19 en Villablino, mientras que Astorga y Ponferrada alcanzarán los 18 grados.

El viento soplará del suroeste, flojo o moderado, aunque será más intenso en cotas altas de la Cordillera Cantábrica.