El 95% de los leoneses con VIH ya no contagian

El primer caso de sida en España se diagnosticó hace 44 años, en octubre de 1981, a un hombre de 35 años en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, que murió pocos días después. Lo único que casi no ha cambiado en cuatro décadas es el estigma que lleva asociado un virus que el avance científico ha convertido en crónico. El 95% de los pacientes con VIH ya no contagian y tienen una buena calidad de vida. Son lo que respetan las pautas de los medicamentos, con una buena adherencia al tratamiento.

El internista del Hospital de León José Guerra, destaca que las nuevas terapias han supuesto una revolución en el abordaje del virus. «Los tratamientos han cambiado mucho. Ya no hay casi pacientes que tomen tres pastillas al día, lo habitual es tomar una pastilla al día que combina dos fármacos distintos, utilizada por la mitad de los pacientes. Algunos prefieren una inyección intramuscular cada tres meses porque no les gusta que nadie vea que toman las pastillas, o tienen miedo a que se les olvide. El pinchazo suele coincidir con un día que vienen a consulta o cuando tienen que hacerse análisis de sangre. El servicio de Farmacia hace un buen trabajo con estos pacientes».

Los nuevos tratamientos convierten la carga viral en indetectable «lo que significa que el virus no se transmite, no contagia», explica el doctor Guerra. Una carga viral de VIH baja, (menos de 200 copias/mL), significa que no hay riesgo de transmisión sexual del virus. Los nuevos tratamientos son los que hacen que los contagios se mantengan estables en los últimos años, unos 3.000 al año en toda España, 24 en la provincia de León en 2023, según los últimos datos de la Consejería de Sanidad de Castilla y León. Pero hay un 10% que desconocen que tienen el virus. En España, 11.000 personas viven con el VIH sin saberlo.

Con el horizonte 2030 como objetivo global de poner fin al sida como problema de salud pública, el decálogo 10 necesidades, 10 acciones para impulsar la prevención del VIH, presentado este lunes en el Congreso de los Diputados, refuerza la estrategia de la prevención. Promovido por la alianza ComPrEmetidos, un grupo de trabajo apoyado por Gilead Sciences y compuesto por 19 expertos de 14 entidades, establece como desafíos las limitaciones en la implementación de la Profilaxis Preexposición (PrEP), la falta de concienciación y educación tanto en la comunidad como en profesionales de la salud, y la urgencia de mejorar el acceso a métodos preventivos innovadores.

Para Guerra, lo que preocupa, y por lo que se trabaja, es en detectar y controlar «las infecciones que están por ahí sin que se sepa que existen».

La infección crónica que provoca el virus puede desencadenar problemas cardiovasculares y tumores. «El VIH provoca un estado inflamatorio que hace que los pacientes tengan más riesgo cardiovascular y tumores no asociados al virus. Cuando mejor controlados estén, mejor. Actualmente, la esperanza de vida de un paciente con VIH se parece cada vez más a la de la población general».

La posibilidad de infecciones oportunistas es muy baja en los pacientes que están controlados con la medicación. Aumenta sus defensas y llevan una buena calidad de vida.

El perfil de las personas con el virus también cambia. El equipo de los tres profesionales de Medicina Interna del Hospital de León atienden a más de 500 pacientes. «Se han mayores porque son los que se infectaron hace años, cuando no había tanta información. Ahora la mayoría de los que se infectan es por desconocimiento o porque no toman las medidas adecuadas en las relaciones sexuales, que son los que se infectan actualmente. La transmisión materno— fetal hoy en día es muy rara, tienen a cero. El riesgo actual es menor al 1%».

A las consultas de Medicina Interna llegan tanto jóvenes como mayores de 50 años «porque cualquiera puede contagiarse», explica Guerra. Y coinciden tanto españoles como extranjeros. «Son pacientes que se mueven por ciudades grandes, que se desplazan. Si están bien controlados, el VIH es una enfermedad crónica como cualquier otra».

