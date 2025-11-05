La obesidad cuesta 130.000 millones al año en España

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

Todos los especialistas médicos coinciden en que la obesidad, una enfermedad al alza en la mayor parte de los países desarrollados, es uno de los más grandes problemas de salud que afronta España. Casi seis de cada diez españoles tiene un peso superior al recomendado, pero un 15% de la población, uno de cada siete ciudadanos, además son obesos. Tienen un sobrepeso excesivo que, de mantenerse en el tiempo, será un factor de riesgo seguro para desencadenar múltiples enfermedades tanto físicas como mentales, discapacidad, limitaciones sociales y reducción de la esperanza de vida, entre otras graves consecuencias.

Hasta ahora los estudios sobre los costes generados por esta enfermedad se habían centrado en los gastos sanitarios directos, que se estimaban en no menos de 2.000 millones anuales. Ahora un grupo de expertos en economía de la salud, de profesionales sanitarios y de pacientes, coordinados por la Fundación Weber e impulsados por la farmacéutica Lilly, han sacado a la luz el coste oculto de la obesidad en España, la suma de todos los gastos socioeconómicos que generan cada año las 18 principales complicaciones de salud más comunes desencadenadas por el peso excesivo. Entre estas dolencias conectadas y muy frecuentes están los ictus, infartos, diabetes, hipertensión, hígado grado, pero también la ansiedad, depresión, asma, enfermedad renal crónica, patologías del sueño o osteoartritis (desgaste de las articulaciones). La asociación nacional de estos pacientes indica que tres de cada cuatro obesos tiene problemas de movilidad y que los problemas psicológicos derivados de la enfermedad alcanzan al 96%.

El resultado de la estimación es un cifra impresionante. Calculan que la suma del gasto sanitario, en dependencia, en bajas e incapacidades, en reducciones de la productividad y en años de vida perdidos, entre otros, causado por esta enfermedad en España alcanzará este año los 130.780 millones de euros. O lo que es lo mismo, es la cantidad equivalente al 8% del PIB español o más de la mitad de la enorme factura anual de las pensiones. Si al coste de la obesidad se le sumase el gasto total que genera en España el sobrepeso, que afecta al 55% de la población, la cuenta ascendería hasta los 292.363 millones de euros, tanto como el 18% del PIB español.

El coste de la inacción

Esta enorme cifra sería el coste de la inacción. Por eso, la segunda parte de su trabajo ha sido calcular qué ahorros para el erario público y la sociedad española supondría colocar a la obesidad como una prioridad sanitaria y social y poner en marcha un plan integral de reducción de la obesidad, con estrategias preventivas y terapéuticas, que automáticamente rebajaría la frecuencia con que los obesos padecen alguna de las 18 patologías citadas y los gastos socioeconómicos asociados. Las estimaciones de los expertos son que poner en marcha unas políticas y estrategias que permitan bajar entre un 5% y un 10% del peso de los obesos españoles supondría un ahorro anual para el país y los ciudadanos de 20.000 millones y de tres veces más, sobre 68.000 millones, la mitad de todo el gasto estimado de la enfermedad, si lo que se lograse es una pérdida de peso media de entre el 20% y el 25%. Pero el beneficio todavía sería mayor a medio plazo, con la recogida de los resultados del plan de acción en 2030. Calculan que el ahorro con la reducción de peso más modesta sería en ese ejercicio de 25.000 millones y de 84.000 millones si se alcanza los porcentajes más ambiciosos. A estos ahorros habría que sumar otros 7.353 millones anuales, que es la cuantificación de las mejoras en la calidad de vida que lograrían solo con alcanzar el objetivo más modesto, derivadas de su mayor participación en actividades que hoy no realizan por su peso excesivo. Si se lograse el objetivo más ambicioso, esta ahorro adicional en calidad de vida sería del doble.