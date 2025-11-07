San Froilán y el camino de Künig unen a las catedrales de León y Lugo

Lugo y León comparten a San Froilán como patrón, tienen a Santa María como titular de sus catedrales, ostentan el privilegio de la indulgencia perpetua y la adoración nocturna y están unidas por el Camino de Santiago de la primera guía de peregrinación, realizada por el monje alemán Hermann Künig.

Con estos ingredientes, las catedrales de León y Lugo se hermanan el próximo sábado 22 de noviembre en una jornada de confraternidación que pretende sentar las bases de unión entre las ciudades.

Vista de la Catedral de León.Ángelopez

La iniciativa de este hermanamiento partió de las asociaciones del Camino de Santiago y, en particular, de la Asociación Vía Künig, señalán Florentino Alonso, deán de la Catedral de León, y Mario Vázquez Carballo, deán de la Catedral y vicario general de la Diócesis de Lugo.

«Queremos potenciar Lugo como destino de tránsito de peregrinos», señala Javier Gómez, historiador y doctor en Arqueología que desde 2018 une a los municipios para recuperar el esplendor que tuvo la ciudad en el ámbito de las peregrinaciones.

Esta ruta tiene como singularidad que en León se desvía desde Trobajo del Camino a Santa Marina del Rey y, desde aquí, deja Astorga a tres leguas para adentrarse desde Benavides en La Cepeda y dirigirse hacia El Bierzo por Brañuelas. Desde Cerezal de Tremor se dirige a Ponferrada. «Es el paso histórico y un camino más llano porque el peregrino pasa de los 900 metros de Villamejil a los 1.100 de Brañuelas y Cerezal, mientras que por Foncebadón son 1.500 metros de altitud», apostilla Tomás Álvarez, presidente de la asociación Camino de Künig.

Fuente:https://viakunig.eu/ PABLO SANTAMARTA

En Villafranca del Bierzo, la guía de Künig orienta al peregrino hacia Becerreá para dirigirse a Lugo desde donde entronca con el Camino Francés en Melide. La idea del hermanamiento se fraguó en una reunión, con representantes de todos los municipios de la ruta, que se celebró en el albergue de Quintanilla del Valle.

Los actos del hermanamiento empiezan el sábado 22 por la mañana en el parque del río Rato con una peregrinación de unos 3,5 kilómetros hasta la Catedral de Lugo por la ruta Künig. A continuación se celebra el acto de acogida y entrega de la indulgencia permanente, un privilegio que la Catedral de Lugo comparte con la de León y que ganan los fieles por sí mismos sin necesidad de papeles.

Una actuación del Orfeum Lucense cerrará la eucaristía en la Catedral de Lugo para, a continuación, celebrar la comida de hermandad. Por la tarde visitarán el atrio y el museo de la Catedral y para cerrar el encuentro se estrenará la certificaciónpara que los peregrinos recibirán por llegar a la Catedral de Lugo.

Esta iniciativa corre pareja a la celebración del «décimo aniversario de la declaración de la Unesco de los Caminos del Norte y las catedrales de Lugo y Mondoñedo como Patrimonio de la Humanidad", apunta Mario Vázquez Carballo.

«León y Lugo compartimos santo patrón, el mismo día de fiesta y son ciudades hermanas y queremos cuidar ese hermanamiento entre las catedrales y las ciudades", añade el deán y vicario general de Lugo. El origen romano de ambas ciudades es otro pilar del 'nuevo' camino de León a Lugo y de Lugo a León.