El Hogar de la Esperanza de León, un espacio de conciliación

El proyecto educativo Hogar de la Esperanza, gestionado por la Fundación Secretariado Gitano, cuenta con un programa de la Consejería de Familia para favorecer la incorporación de las familias al mercado laboral y mejorar las cifras de escolarización del alumnado vulnerable en edades tempranas. En la actualidad en el centro se atiende a 68 niños y niñas, que se encuentran en riesgo de exclusión social, con edades comprendidas entre los 9 meses y los 6 años de edad.

Este centro busca, desde sus orígenes, hacer posible la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal de colectivos vulnerables con especial incidencia en la población gitana, además de la escolarización temprana para lograr el éxito y afianzar el éxito escolar. Según el último estudio de la FSG, solo 4 de cada 10 niños y niñas gitanas alcanzan con éxito el graduado escolar.