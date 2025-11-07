Borja Rodríguez de Francisco imparte la última charla de la Semana Micológica de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La 51 Semana Micológica de León, organizada por la Asociación Milógica Leonesa San Jorge, cierra esta tarde el ciclo de conferencias con el micólogo Borja Rodríguez de Francisco, doctor en Bioquímica y Biología Estructural por la Universidad de la Sorbona y el Instituto Pasteur, Miembro de la Sociedad Micológica de Madrid y Secretario de la SIM (Sociedad Ibérica de Micología), que hablará sobre «¿Qué investigan los micólogos que no son taxónomos?».

Al igual que las anteriores, la charla está programada a las 20.00 horas en el salón de actos del Ayuntamiento de León de Ordoño II con entrada por la calle Alfonso V- Jesús Martínez de la Hera, presidente de la Asociación Micológica Montaña Palentina impartió ayer la charla «Propiedades organolépticas de las setas».

Las jornadas comenzaron el pasado lunes con la conferencia «Incendios y micorrizas: los hongos y su importancia para los bosques», a cargo del reconocido micólogo leonés Juan Antonio Sánchez Rodríguez, y se clausurarán el domingo 9 con una gran exposición micológica, en el Palacio de los Guzmanes, con setas recolectadas en los días anteriores que se podrá ver a lo largo de la mañana.

Este año parte de la programación y la seta del año (Pholiota carbonaria (Fr.) han estado dedicadas a dar visibilidad a la gran tragedia ambiental que sufrió la provincia este verano con los incendios.

Con ello, la asociación, también quiere dar a conocer la importancia que las especies pirófilas, que crecen sobre restos quemados, y otros hongos tienen en la recuperación de los ecosistemas tras los incendios.