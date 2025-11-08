Femenino Coral. Voces de León deslumbra en Viena

Las voces de León de Femenino Coral deslumbraron en Viena este sábado 8 de noviembre. Después de la calurosa acogida que recibieron en la Embajada de España y en la Casa de España en Austria han actuado en dos ocasiones en la capital europea de la música.

El sábado por la mañana interpretaron los temas 'Leonesa de mi corazón' y 'Nana al niño Dios' en la iglesia de las Minorías (Minoritenkirche) y por la tarde desplegaron toda su potencia vocal en el Erhbar Saal de Viena. Bajo la dirección de la profesora del Conservatorio de León, Sonia Fernández Delgado, y con el acompañamiento al piano de Mercedes Rueda, la actuación del coro femenino leonés fue la tercera después de Turquía y México y por delante de Georgia, Portugal, Alemania, Polonia, Estonia, Grecia, Islandia, Irlanda y Rumanía.

Las leonesas interpretaron una miscelánea de canciones de todos los géneros, como Cocorí, Jota de León, Proud corazón, Recuérdame, La llorona, Cielito lindo, El Vito y Leonesa de mi corazón (El capotí) en treinta minutos de reloj que aprovecharon con pasión.

La expedición de Femenino Coral. Voces de León, que partió de León el 6 de noviembre, fue recibida a su llegada a Viena por la embajadora de España en Austria, María Aurora Mejía Errasquín, así como por la presidenta de la Asociación de España en Austria, Belén Bañuelos Sánchez, y su vicepresidente y miembro de la Osce, Ángel Sánchez Baltanas. Las leonesas están emocionadas por la excepcional acogida y la difusión que han hecho de su actuación. Además, han intercambiado experiencias con el coro en formación en la AEA que dirige Lucía Castelló.

Al concierto acudieron numerosos miembros de estas instituciones españolas radicadas en Austria, además del embajador de España en Berlín, Pascual Ignacio Navarro, que también se sumó al entusiasta público en la Iglesia de las Minorías.

«Vuestra confianza nos impulsa ahora a trascender fronteras y llevar el nombre y la cultura de León hasta Viena, en un encuentro internacional donde seguiremos latiendo con el mismo espíritu», apunta Sonia Fernández Delgado.

Un momento de la actuación en Viena.DL

Con Lucia Castelló, directora del coro de la Asociación de España en Austria, y Ángel Sánchez Baltanas, vicepresidente.DL

La embajadora Aurora Mejía, la presidenta de la AEA Belén Bañuelos Sánchez, Lucía Castelló y Ángel Sánchez.DL