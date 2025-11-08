Un espejo de talento científico para las chicas de León

En los cuentos de antes las niñas se miraban al espejo de princesas o pobres cenicientas. En la vida real, en el siglo XXI y en León, el espejo en el que se miran las nuevas chicas stem son sus mentoras. profesionales, investigadoras y docentes que sorprenden con su generosidad y contagian su entusiasmo a una nueva generación de jóvenes con el programa Stem Talent Girl.

Alicia Gómez, ingeniera informática que empezó en el programa como estudiante de la ESO, es un ejemplo del efecto espejo que produce el acompañamiento de las expertas a las jóvenes que, con más o menos certeza, se adentran en el mundo de las carreras tecnológicas y científicas.

«Me parecía increíble que mujeres tan importantes se molestaran en venir a León a darnos una máster class. Pensé que mujeres en su posición no serían accesibles y resultó todo lo contrario», explica recordando sus primeros pasos en el programa. El contacto con estas «mujeres increíbles» fue un acicate para ella: «Si ellas han podido hacer estas cosas yo también puedo», se decía. Contar con el respaldo de las mentoras fue otro escalón más en el camino que le ha llevado, con su esfuerzo y tesón, hasta el máster Big Data e Inteligencia de negocios y una beca de colaboración en la Universidad de León.

Autoridades, mentoras y alumnas en el acto inaugural de la octava edición de Stem Talent Girl en León.ÁNGELOPEZ

«No les importa perder una hora mensual contigo, están entusiasmadas por ayudarte y te contagian», añade. Contar con mentoras «tan buenas» le animó a querer convertirse en una más.

El curso pasado se estrenó con María Castro, una alumna con interés en la biología y la informática a la que ha mentorizado en un programa de biomedicina que pronostica las probabilidades de padecer alzhéimer a partir de datos sobre hábitos de vida y otras variables.

El programa Stem Talent Girl, promovido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León en colaboración con la Consejería de Educación y la Fundación Asti, cumple su décima edición en España y la octava en León.

Más de 8.000 alumnas han participado en toda España a lo largo de esta década y casi un millar en León en los ocho años desde que en 2018 arrancó la primera promoción.

Aunque no fue de las primeras en implantarlo, León es una de las plazas fuertes del Stem Talent Girl. En esta nueva edición, que celebró este viernes el acto inaugural, se han inscrito 147 participantes, una cifra récord.

La rectora, Nuria González, durante el acto inaugural.ANGELOPEZ

«En este tiempo hemos visto que no todas las alumnas requieren las mismas actividades», explica Celia Aguilar, delegada territorial de la Fundación Asti para León. La experimentación es el objetivo para las chicas del primer ciclo de la ESO; la inspiración, para las de 3º y 4º de ESO; la orientación en el Bachillerato y la empleabilidad en la etapa universitaria.

Otro foco son las actividades con empresas leonesas, la orientación académica y el entrenamiento de habilidades blandas (autoconocimiento, gestión emocional, comunicación...).

Celia Soledad Abajo Belinchón empezó en la primera promoción del Stem Talent Girl en León. De 3º de la ESO en el IES Ordoño II a último curso de Matemáticas en la Universidad de Valladolid.

Familias y alumnas en la inauguración en la Escuela de Ingenierías.ANGELOPEZ

«Ya tenía las matemáticas entre mis opciones y el programa me ayudó a bastante a enfocarme». Lo mejor de su experiencia han sido «las mentoras en el Bachillerato y las amigas que he hecho». En 4º de la ESO eligió mentoras de diferentes ramas de matemáticas para decantarse por una especialidad.

Su trabajo de fin de máster lo dedicará a la evolución del álgebra a través de la geometría clásica y para practicar la escritura científica ha realizado dos proyectos de investigacón con sus mentoras. Uno sobre la criptografía de Whatsapp y otro sobre análisis de datos con sesgo de género y raza en la IA.

María García Gómez también es de las primeras hornadas. Alumna del colegio San Ignacio de Ponferrada, no le importaba desplazarse una vez al mes a León para participar en Stem Talent Girl. Estaba indecisa entre la biología y la ingeniería. Ahora estudiante 3º de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de León.

Los dos proyectos de investigación que hizo con sus mentoras fueron cruciales. Con una ingeniera de GMV se adentró en el mundo de los satélites y estudió qué pasa cuando un cohete falla, el llamado punto de impacto instantáneo. Las celdas de hidrógeno para producir energía para coches fue otro de sus proyectos. «Mi mentora Covadonga me ayudó a escoger y a encauzarme más por la rama matemática y la ingenería aeroespacial».

Autoridades, empresas y universidad arroparon el arranque de la nueva edición.ANGELOPEZ

Las mentoras pueden ser de distintos ámbitos y universidades. «Con otra mentora de la Universidad Carlos III investigué cómo optimizar rutas de aviones para contaminar menos», explica.

Con este proyecto quedó finalista y vivió el reto de exponerlo en público en Madrid. Ahora participa en el grupo de investigación de Cohetería de la ULE. Sesiones de shadowing con profesionales como Adriana, que luego fue su profesora en la carrera, las charlas que le permitieron escuchar a un astronauta... le devuelven su imagen del Stem Talent Girl: «¡En un año me veo como mentora!».

«Entendemos que la igualdad es una condición imprescindible para el progreso científico y social», dijo la rectora Nuria González en el acto inaugural al subrayar que "el talento no tiene etiquetas". «Este programa es mucho más que talleres, sesiones o becas. Es una red de talento, de inspiración y de futuro», remarcó el delegado de la Junta, Eduardo Diego.