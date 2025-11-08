Carlos Pollán inaugura la tercera jornada de la Hispanidad de Amigos de Cavite

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Amigos de Cavite de León celebra este sábado la tercera jornada de la Hispanidad bajo el título 'Vida de un soldado en el Tercio'. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, preside la inauguración a las 11 de la mañana en el salón de actos del Ayuntamiento de León (entrada por Alfonso V).

La primera ponencia, 'El Tercio en combate', comienza hacia las 11.30 horas a cargo de Santiago de la Peña Salinas, miniaturista y wargamer, fundador del grupo 8th Army Spain, y miembro, entre otros de «La Camarada", asociación para el Estudio de la Cultura Cotidiana del Siglo de Oro.

A las 12.30 horas, Santiago de la Peña Miravalles, asesor histórico y recreacionista especializado en los Tercios, interviene con la ponencia titulada «Cultura material del soldado del Tercio». Por la tarde, a las 18.00 horas tendrá lugar la proyección del documental «La Guerra de Flandes y el Camino Español", con un coloquio posterior en el que participarán los ponentes de la mañana.

La Asociación Amigos de Cavite de León, que preside Marta Eva Castellanos, forma parte desde 2023 de la red de 27 coordinadoras de España y América para divulgar la historia hispánica entre 1492 y 1898 y borrar del imaginario colectivo «el velo de la leyenda negra».