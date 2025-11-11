Nuevos árboles de Párkinson Astorga

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Parkinson de Astorga y comarca ha llevado a cabo este lunes una nueva edición de su tradicional actividad de plantación de árboles en el parque ubicado en el polígono industrial de la ciudad.

Los miembros de la asociación, acompañados por el alcalde de Astorga, José Luis Nieto, y la concejala del área, Raquel Matilla, plantaron un cerezo y un arce, reforzando así su compromiso tanto con la sociedad como con el medio ambiente.

La Asociación de Parkinson de Astorga y comarca busca dar visibilidad a las personas afectadas por la enfermedad de Parkinson y acercar a la ciudadanía la labor que realiza la entidad.

El Ayuntamiento de Astorga, por su parte, ha mostrado su apoyo a la iniciativa, valorando positivamente el esfuerzo de la asociación por combinar una acción social con una acción medioambiental, implicando a la comunidad en un gesto simbólico y sostenible.

La plantación de los árboles se enmarca dentro de las actividades que la asociación organiza a lo largo del año para fomentar la participación ciudadana y la sensibilización sobre el párkinson.