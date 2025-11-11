Diario de León

León deja el letargo y gana 642 residentes en un año

La población extranjera impulsa la población con 3.297 vecinos más desde octubre del año 2024

Evolución de la población en León

Carmen Tapia
Carmen Tapia
León

La provincia de León sale del letargo poblacional. Los datos provisionales de población publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan un crecimiento de población residente entre octubre de 2004 y octubre de 2005 de 642 personas más y ascienden ya a 448.027 vecinos en toda la provincia (218.372 hombres y 229.655 mujeres). Los residentes con nacionalidad española descienden en ese periodo de tiempo en 2.655 personas y pasan de los 420.494 a lo 417.839 , una tendencia contraria a los que tienen nacionalidad extranjera que ya ascienden a 30.188, con un aumento de 3.297 en ese mismo periodo de tiempo.

La provincia de León es una tierra de personas centenarias y así lo reflejan los datos del INE. Octubre cerró con 437 personas de más de cien años, 51 más que el mismo mes del año anterior.

En solo tres meses, de julio a octubre de este año, la población de la provincia de León ha crecido en 21 personas, un 0,004% más. En la variación trimestral, la población a 1 de octubre aumentó en las nueve provincias en relación con el 1 de julio. En Valladolid lo hizo en 2.015 personas, un 0,38 por ciento; seguida de Burgos, 1.183, un 0,32 por ciento; Salamanca, 735, un 0,22 por ciento. A esta se suman Ávila, donde la población se elevó en 457 habitantes, un 0,28 por ciento; Palencia, 446, un 0,28; Segovia, 342, un 0,21 por ciento; Soria, 141, un 0,15; y en Zamora 132, un 0,079.

La población de Castilla y León ha crecido un 0,23% en el tercer trimestre de 2025, con 2.412.242 habitantes a fecha de 1 de octubre, lo que supone 5.472 vecinos más que en el segundo trimestre del año.

En Comunidad residen, además, 16.544 personas más que hace un año, cuando la población a 1 de octubre de 2024 era de 2.395.698 habitantes; y el crecimiento del tercer trimestre sitúa a Castilla y León en el décimo puesto con mayor aumento porcentual de población, por encima del 0,21 % nacional. Es la población extranjera la que hace crecer el número de habitantes en la Comunidad. El 1 de octubre residían en Castilla y León 301.996 personas nacidas en el extranjero, 7.376 más que en el trimestre anterior, y 29.848 más que hace un año

Cendón: «León crece por los socialistas»

El secretario general del PSOE en León, Javier Alfonso Cendón, ha destacado este martes cómo los últimos datos publicados por el INE confirman que la provincia vuelve a crecer en población. A todo ello ha sumado que el paro continúa bajando, unos datos que ha atribuido «a las políticas socialistas que generan empleo, oportunidades y futuro». Desde el PSOE de León destacan, a través de un comunicado, que este cambio no es fruto de la casualidad sino el resultado de unas políticas socialistas «centradas en las personas, en el empleo digno y en la cohesión territorial, "gracias al Gobierno de Pedro Sánchez, a los fondos europeos y a las inversiones que están transformando nuestra provincia».
