Cambio climático y patrimonio

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Con motivo del Día Internacional del Patrimonio, que se celebra el 16 de noviembre, la Asociación Promonumenta reunió este martes en el salón de actos del Ayuntamiento de León a expertos hablaron del impacto climático en su conservación. Álvaro Álvarez, ganadero de ovino y presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Merino, expuso la aportación de la trashumancia a la conservación de la biodiversidad; Beni Rodríguez, presidenta del Consejo de Gestores de la Red Española de Reservas de la Biosfera y gestora de las reservas de Alto Bernesga y Los Argüellos, señaló el valor patrimonial de estos territorios reconocidos por la Unesco, de los que León cuenta con siete. El doctor en Geografía Alipio García de Celis hizo un bosquejo del impacto del climático en los incendios y la necesidad de adoptar medidas; Elena de la Puente, representante de Bierzo Aire explicó las acciones de este colectivo y el veterinario y apicultor Miguel Alonso ofreció otra vertiente de este nuevo escenario.