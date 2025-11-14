La cirugía de raquis se examina en León

Más de 130 profesionales de toda España, entre ponentes y asistentes, participan este viernes en las XXV Jornadas de Discusión de la Unidad de Raquis del Servicio de COT del Complejo Asistencial Universitario de León. Los profesionales analizarán los resultados de las técnicas quirúrgicas del raquis de los últimos 25 años para analizar sus resultados. «La importancia de la jornada de este año es que celebramos las bodas de plata, que salvo en el covid, nunca han dejado de organizarse en León y son un referente nacional porque hay muy pocos especialistas que operen el raquis», asegura Manuel Fernández González, director de la jornada. «Analizaremos qué ha cambido en 25 años y si el resultado de las técnicas que se han introducido con base científica».

Los expertos, de los pocos que hay en España en la materia, comenzarán a primera hora de la mañana con una mesa redonda para abordar la patología degenerativa cervical y lumbar, moderada por los doctores M. Rovira, J. De la Rúa, J. Bagó. La primera ponencia lleva por título ¿He modificado mis planteamientos quirúrgicos en la patología cervical?, a cargo de Fernández-Baíllo. Le seguirá el doctor R. González con la conferencia ¿Los nuevos implantes han modificado mis planteamientos y mejorado mis resultados de la cirugía cervical? El doctor A. Del Arco planteará si ¿He modificado mis planteamientos quirúrgicos en la patología lumbar? El doctor A. Díez Ulloa se preguntará si los nuevos implantes han modificado los planteamientos y mejorado los resultados de la cirugía lumbar y si se realiza con mayor frecuencia abordajes anteriores en la columna lumbosacra?

Tras el análisis de casos clínicos, la jornada continuará con la mesa sobre deformidades vertebrales con incógnitas parecidas a las que responderán T. Bas. F. Pellise. J. Pizones, R. González, J. López Puerta, I. Vázquez, C. Ruiz yM. Sanfeliú.

Por la tarde, los especialistas tratarán sobre patología traumática y tumoral y el análisis de varios casos clínicos tras los que se sacarán conclusiones.

