Alternativa para la dieta sin gluten

Publicado por Redacción Redacción Creado: Actualizado:

Investigadores de la Universidad de León abren la puerta a tratamientos alternativos a la dieta sin gluten para personas celiacas gracias al trabajo Papel de la infección como desencadenante de enfermedad celíaca activa, de Nicolás Navasa y Leandro Rodríguez, quienes estudian el posible papel que juegan las infecciones intracelulares como causa directa de la enfermedad celíaca.

Este trabajo ha sido premiado por la Asociación de Celiacos y Sensibles al Gluten, por lo que recibirán 18.000 euros que les permitirá seguir trabajando en este estudio. Este avance podría establecer por primera vez la infección como desencadenante de la enfermedad celíaca activa, lo que abriría la puerta a nuevas estrategias terapéuticas, incluidas intervenciones antimicrobianas que complementen o incluso sustituyan a la actual dieta sin gluten.

El trabajo de los investigadores partió de la premisa de que las respuestas inmunes al gluten no explican por sí solas la destrucción del epitelio intestinal. Aunque la autoinmunidad frente al gluten es necesaria, no basta para provocar la lesión característica, por lo que subrayan que los mecanismos que desencadenan la atrofia vellositaria son independientes del gluten y hasta ahora siguen sin identificarse.

Durante los últimos años, el grupo de investigadores de la ULE ha participado en el Plan Epidemiológico Nacional de Enfermedad Celíaca, en colaboración con una red de hospitales de referencia como el Hospital Universitario de León o el de Terrassa gracias al cual el equipo ha analizado 120 biopsias de pacientes y ha identificado dos patógenos intracelulares encontrados exclusivamente en la mucosa inflamada de pacientes con enfermedad celíaca activa. Esta observación convierte a estas bacterias en candidatas idóneas para estudiar si una infección persistente puede desencadenar la fase activa de la enfermedad. Se trata de comprobar «si estos patógenos intracelulares desencadenan esa destrucción tisular de tejido observada en los pacientes celiacos», explica Navasa.

Este trabajo avanza en la identificación de agentes infecciosos que precipitan la enfermedad, lo que permitiría diseñar terapias basadas en intervenciones antimicrobianas mejorando la calidad de vida de las personas celíacas. Muchos pacientes sufren síntomas a pesar de seguir la dieta sin gluten, y hasta el 40 por ciento de los adultos no logra una recuperación completa, mientras que un uno o dos por ciento desarrolla enfermedad celíaca refractaria, una complicación grave.

A Nicolás Navasa y Leandro Rodríguez le acompañan los investigadores Xavier Casqueiro, Miguel Ángel Ferrero, Honorina Martínez, África Sanchiz, María Isabel San Martín, Alejandro Chamizo y Yaiza Carnicero. También colaboran equipos clínicos y de investigación del Hospital Mutua Terrassa, el Hospital universitario de León, la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC) de Madrid, la Universidad del País Vasco y el Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM) de Valladolid, así como BioDatev y Microsvet para el análisis bioinformático y el procesamiento tisular.