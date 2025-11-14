Cuatro tramos del río Bernesga están en alerta ante posibles desbordamientos tras las intensas lluvias caídas en León

Publicado por EFE Valladolid Creado: Actualizado:

Las intensas lluvias caídas en las últimas horas, con una madrugada muy complicada en la provincia de Ávila que ha llegado a estar en nivel extremo de alerta -rojo-, han derivado en el primer episodio de avenidas de la temporada en la cuenca del Duero, con trece tramos de ríos en Ávila, León, Salamanca, Palencia y Zamora en nivel amarillo por riesgo de avenidas.

En Ávila, los avisos afectan al río Tormes a su paso por el Barco de Ávila, que baja con una altura de 3,19 metros y 425,73 metros cúbicos por segundo (m3/sg), después de haber alcanzado los 5,23 metros a las dos de la madrugada, si bien su tendencia ahora es descendente.

En León está en aviso amarillo el río Bernesga en cuatro tramos: Villamanín (2,32 metros de altura y caudal de 35,71 m3/sg); Cascantes (7,75 m y 83,31 m3/sg); León (2,6m y 102,81 m3/sg); y Alija de la Ribera (1,77 m y 135,47 m3/sg).

También el río Porma en Secos, con 2,63 m y 79,79 m3/sg; el Yuso en Boca de Huérgano, con 1,88 m y 85,52 m3/sg; y el Curueño en Tolibia de Abajo (1,99 m y 41,46 m3/sg) y Caldas de Noceo con 2,71 m y 57,21 m3/sg).

En Salamanca el riesgo de avenidas se centra en el Águeda, en Ciudad Rodrigo, que baja con una altura de 3,56 m y 208,45 m3/sg de caudal; y en el Tormes en Puente Congosto, con 4,4 m y 677,07 m3/sg .

En aviso amarillo se encuentra también el río Tera en Puebla de Sanabria, Zamora, con 2,92 m y 178,34 m3/sgo; y el Carrión en Triollo, Palencia, con 1,59 m y 83,16 m3/sg.

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.

Y que cuando hay previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.