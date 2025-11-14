RÍOS AVENIDAS
Cuatro tramos del río Bernesga están en alerta ante posibles desbordamientos tras las intensas lluvias caídas en León
Las intensas lluvias caídas en las últimas horas, con una madrugada muy complicada en la provincia de Ávila que ha llegado a estar en nivel extremo de alerta -rojo-, han derivado en el primer episodio de avenidas de la temporada en la cuenca del Duero, con trece tramos de ríos en Ávila, León, Salamanca, Palencia y Zamora en nivel amarillo por riesgo de avenidas.
En Ávila, los avisos afectan al río Tormes a su paso por el Barco de Ávila, que baja con una altura de 3,19 metros y 425,73 metros cúbicos por segundo (m3/sg), después de haber alcanzado los 5,23 metros a las dos de la madrugada, si bien su tendencia ahora es descendente.
En León está en aviso amarillo el río Bernesga en cuatro tramos: Villamanín (2,32 metros de altura y caudal de 35,71 m3/sg); Cascantes (7,75 m y 83,31 m3/sg); León (2,6m y 102,81 m3/sg); y Alija de la Ribera (1,77 m y 135,47 m3/sg).
También el río Porma en Secos, con 2,63 m y 79,79 m3/sg; el Yuso en Boca de Huérgano, con 1,88 m y 85,52 m3/sg; y el Curueño en Tolibia de Abajo (1,99 m y 41,46 m3/sg) y Caldas de Noceo con 2,71 m y 57,21 m3/sg).
En Salamanca el riesgo de avenidas se centra en el Águeda, en Ciudad Rodrigo, que baja con una altura de 3,56 m y 208,45 m3/sg de caudal; y en el Tormes en Puente Congosto, con 4,4 m y 677,07 m3/sg .
En aviso amarillo se encuentra también el río Tera en Puebla de Sanabria, Zamora, con 2,92 m y 178,34 m3/sgo; y el Carrión en Triollo, Palencia, con 1,59 m y 83,16 m3/sg.
La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) recuerda que cuando una estación entra en alerta o alarma ésta se transmite aguas abajo por lo que la vigilancia debe extenderse a todo el cauce.
Y que cuando hay previsión de precipitaciones, los caudales de los cauces se mantendrán o aumentarán, por lo que habría que mantener la vigilancia.