Llamamiento para donar sangre en el Hospital de León ante la caída de reservas

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (ChemCyL) hace un llamamiento para la participación en una jornada para donar sanbre el lunes, 17 de noviembre en el Hospital de León, una campaña que se desarrollará de 08.45 a 14.15 horas. En la actualidad, las reservas de sangre son bajas.

En concreto, el ChemCyL ha informado que las reservas de sangre del grupo 0+, el más común entre la población y el más demandado en hospitales, se encuentran en nivel rojo. El grupo 0— se encuentra en nivel amarillo. En ese mismo nivel están también los grupos A+, A-, AB— y B-.

En Castilla y León se requieren unas 450 donaciones diarias. El consumo de sangre para los pacientes es muy variable: en una intervención quirúrgica se pueden utilizar como mínimo 2 unidades de sangre; en un trasplante hepático se puede necesitar la sangre que donan entre 20 y 40 personas. Dado que la sangre se puede necesitar en cualquier momento, es imprescindible disponer de ella en cantidades adecuadas para hacer frente a cualquier emergencia. Para donar sangre hay que acudir con el DNI. El personal sanitario realiza una entrevista confidencial al donante para descartar cualquier problema que impida la donación. Se le mide la presión arterial, el pulso y se le extrae una gota de sangre de un dedo para ver el nivel de hemoglobina y detectar una posible anemia.