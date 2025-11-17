Conferencia en León sobre obesidad y diabetes

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación de Diabéticos de León (Adile) organiza hoy, lunes 17, una conferencia sobre obesidad y diabetes. La charla estará a cargo de la jefa de Endocrinología del Hospital de León, María Ballesteros, recientemente galardonada con la Medalla de la Fundación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. La charla comenzará a las 19.00 horas.

Las actividades programadas por la Adile continúan los días 18, 19 y 20 con pruebas de glucemias capilares, realizadas por profesionales sanitarios en centros comerciales, con el siguiente horario: día 18, E.Leclerc de 17.00 a 20.00 horas; día 19 en León Plaza de 10.30 a 14.00 horas; y día 20 en Carrefour de 17.00 a 20.00 horas.

Desde la asociación se insta a la población a controlas la glucosa en sangre, que se puede hacer con un simple pinchazo en el dedo.