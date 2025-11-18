Otros 27 donantes en el maratón del Caule

El llamamiento para donar sangre en el Hospital de León fue un éxito. Se esperaban 25 personas, pero a lo largo de la mañana extendieron su brazo 27 donantes que acudieron para aumentar las reservas. El Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León (ChemCyL) organizó ayer una jornada especial de donación de sangre ante la caída de las reservas del grupo 0+, el más común entre la población y el más demandado en hospitales, que en estos momentos está en el nivel rojo; mientras que los grupos 0-, A+, A-, AB— y B— se encuentran en nivel amarillo. El alivio de los 27 nuevos donantes que ayer respondieron al llamamiento consigue un respiro, pero todavía no es suficiente, teniendo en cuenta que comienza la temporada de gripe y se acercan las fiestas navideñas, cuando tradicionalmente disminuyen las donaciones. En Castilla y León se requieren unas 450 donaciones diarias. En una intervención quirúrgica se pueden utilizar como mínimo 2 unidades de sangre; en un trasplante hepático, lo que donan entre 20 y 40 personas.