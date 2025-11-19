Los juguetes ayudarán a la repoblación apícola tras los incendios

Ahora son piezas de museo, pero durante años formaron parte de la infancia de las niñas y los niños españoles desde los años 1880 a 1980. La Fundación Quiroga Montes expone en El Museo de la Inmigración Leonesa una colección de 150 piezas de las casi 2.000 han conseguido coleccionar y que reflejan un siglo de historia y juegos infantiles. Está Mariquita Pérez de 1940, Nancy, Gisela de 1946, Cayetana , Juanín, Pepona, hay puzlez, juegos de mesa, trenes, coches, proyectores de cine y hasta una carta a los Reyes Magos. El juguete más antigua de la colección expuesta es un cuarto de baño de hojalata litografiada de 1880.

Entrar a ver la exposición, que estará abierta hasta el 15 de enero, cuesta tres euros. Todos lo recaudado irá destinado a la Mancomunidad de Municipios Montañas de Riaño, municipios afectados por los incendios de este verano. Su presidente, Manuel Herrero, anunció que el dinero irá destinado a un proyecto de repoblación apícola, para la mejora de la refloración y polinización. "En la zona hay mucha empresa apícola y sin las abejas estaríamos muertos".