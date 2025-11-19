Los niños de Villaquilambre 'decoran' el Hospital de Día Oncohematológico de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Hospital de Día Oncohematológico del Hospital Universitario de León cuenta desde este lunes con una imagen más alegre, gracias a los alumnos del taller de pintura del ayuntamiento de Villaquilambre, con edades comprendidas entre los 5 y los 17 años, cuyos dibujos decoran la sala de tratamientos aportando color a este espacio.

La iniciativa surgió a través de la Concejalía de Cultura del Villaquilambre, conocedora de las diferentes propuestas que se lanzan habitualmente desde el servicio de hospital de día oncohematológico con la finalidad de humanizar los espacios de la unidad.