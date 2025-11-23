De León a Santiago con el 'Perdón de Lugo'

Publicado por Ana Gaitero

Jaureguizar Redactora de Sociedad Jaureguizar León-Lugo Creado: Actualizado:

León y Lugo están separadas por 224 kilómetros, pero de este sábado están más cerca gracias a sus catedrales, que quedaron hermanadas en una jornada solemne. El hermanamiento sella un pacto entre diócesis, municipios y asociaciones para relanzar una vía de peregrinación, el Camino de Künig, que cuenta con la guía más antigua de las rutas jacobeas.

Las catedrales de León y Lugo comparten el nombre de Santa María, la adoración nocturna y la figura de San Froilán, el santo y patrón que nació en Lugo en el año 833 y salió de su casa para convertirse en eremita en El Bierzo, en la cueva de Ruitelán, primero y en el valle alto del Curueño, para ser entronizado como obispo de León por el rey Alfonso III. En Lugo se conserva un brazo como reliquia y en León la arqueta de San Froilán.

Una peregrinación desde el parque del río Rato de Lugo hasta la Catedral de Lugo, de unos tres kilómetros y medio, fue el punto de arranque de los actos de hermanamiento que se desarrollaron a lo largo de toda la jornada.

Cerca de setenta peregrinos, en su mayoría leoneses, participaron en el hermanamiento con presencia destacada de defensores del patrimonio de Promonumenta y las asociaciones Vía Künig de Lugo y Camino de Künig de León. A la llegada a la catedral lucense, fueron recibidos en el claustro por el deán, Mario Vázquez, que les hizo entrega de las primeras certificaciones El Perdón de Lugo, que garantiza la presencia física en la catedral lucense de cara a la indulgencia de los pecados.

Se trata de «las primeras credenciales de la historia» de la sede episcopal lucense, remarcó el deán. La Catedral de Lugo tiene además el privilegio de la indulgencia plenaria, permanente y cotidiana, aunque para esta no hay certificado, recordó el deán. Es algo que se consigue de forma interna.

El deán de la Catedral de Lugo, Víctor Vázquez, entrega la certificación de la peregrinación a Marina Sánchez, presidenta de Promonumenta.PRADERO

El acto de hermanamiento se ha hecho coincidir con el décimo aniversario de la declaración de la Unesco de la Catedral de Lugo y los Caminos de Santiago del Norte como Patrimonio de la Humanidad y se formalizó en el altar mayor de la seo de Santa María, durante una eucaristía acompañada por el Orfeón Lucense.

Primer encuentro

El deán de la Catedral de León, Florentino Alonso, señaló que este acto de hermanamiento es «el primer encuentro» de la hermandad oficial de las dos sedes obispales, que entiende como el inicio de una relación más estrecha y fluida que se irá tejiendo con la base de lo trazado ayer.

El alcalde de Lugo, Miguel Fernández, valoró el hermanamiento como «un compromiso de colaboración entre instituciones, entre cabildos, entre comunidades; un compromiso con la historia y con el futuro», recalcó.

Para el delegado de la Xunta, Javier Arias, «la fe une Lugo y León» a través de la cercanía de sus sedes episcopales refrendada este sábado. Arias relacionó la hermandad con los 10 años de la catedral lucense como patrimomio mundial y de los 25 años de la muralla con un reconocimiento semejante.

Las fotos del hermanamiento de las catedrales de León y Lugo.PRADERO

El hermanamiento cuenta con respaldo social. La presidenta de Promonumenta, Marina Sánchez, recordó los primeros contactos y el primer Filandoiro en el que compartieron las vivencias y andanzas de San Froilán, donde conocieron a Daniel Manuel Vázquez, vicepresidente de Vía Künig, y a Javier Gómez, arqueólogo e historiador que ha investigado este camino.

«Hoy hemos venido felices a celebrar con todos vosotros a Hermann Künig, el explorador sin miedo que encontró nuevos caminos y los plasmó para todos», señaló en referencia a la primera guía de peregrinación que se conoce, que fue publicada en Estrasburgo en 1495.

«Hemos venido a abrazar, la ya vuestra, Pulchra Leonina, a la, ya también nuestra, catedral de Santa María. Y a Froilán, el santo y patrón de leoneses y lucenses que tantas alegrías no da cada festividad llenando de color, sonidos y tradiciones las calles de nuestra capital», subrayó.

La peregrinación a Santiago por Lugo a través del Camino de Künig tiene el aliciente de que se puede conseguir la indulgencia plenaria, permanente y cotidiana, un privilegio del que goza de forma exclusiva la Catedral de Santa María lucense.

El Camino de Künig parte desde León, donde se desvía del Camino Francés desde Trobajo del Camino a Santa Marina del Rey y, desde aquí, deja Astorga a tres leguas para adentrarse desde Benavides en La Cepeda y dirigirse hacia El Bierzo por Brañuelas.

Desde Cerezal de Tremor se dirige a Ponferrada. Es el paso histórico y un camino más llano porque el peregrino pasa de los 900 metros de Villamejil a los 1.100 de Brañuelas y Cerezal, mientras que por Foncebadón son 1.500 metros de altitud.

En Villafranca del Bierzo, la guía de Künig orienta al peregrino hacia Becerreá para dirigirse a Lugo desde donde entronca con el Camino Francés en Melide.

El hermanamiento de las catedrales de León y Lugo comenzó con una peregrinación desde el parque del río Rato hasta la Catedral de Santa María de Lugo.PRADERO