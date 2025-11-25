Xuaxús González: "El eclipse de 2026 va a ser sobrecogedor"

Xuaxús González sueña con el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 desde hace treinta años. Era un adolescente, alumno de la ESO en el Instituto Padre Isla, cuando, en la asignatura optativa de Astronomía, oyó hablar de este fenómeno que no se ha visto en León desde 1912.

Quedan 260 días para el gran día. Una cita que va a trascender los límites de la ciencia y de la astronomía al estar alcance de todo el mundo. «Lo vamos a poder ver desde casa porque España es el mejor lugar para contemplarlo», explica. Vivir esta experiencia «va a ser sobrecogedor, impactante», subraya. Solo un nubarrón, inesperado en agosto, podría ensombrecer el acontecimiento.

«Y el día se hará de noche. El eclipse total de agosto de 2026» es el título de la charla que este miembro de la Asociación Leonesa de Astronomía (ALA) este martes (19.30) en la sala César Ordóñez del Ateneo El Albéitar.

No hay ningún leonés vivo que contemplara aquel hito, que fue seguido por científicos llegados desde el Observatorio de París a Cacabelos. Y hay gente que recorre el mundo en busca de eclipses. Los leoneses lo van a tener en casa y solo tienen que procurar no mirar al sol sin la protección adecuada durante la hora que, aproximadamente, durará el fenómeno.

Los eclipses han cautivado a la humanidad desde siempre y han servido como acicates en el desenlace de guerras en la Edad Media. Cuentan que a Colón, conocedor de que iba a producirse un eclipse de Luna, «salvó el pellejo cuando estaba acorralado en un motín al advertir a los díscolos que si proseguían en su actitud desaparecería la Luna».

Al margen del rédito turístico que va a reportar el eclipse de 2026, del que la Asociación Leonesa de Astronomía ya ha advertido a las instituciones de León, vivir en directo la ocultación total del Sol por la Luna durante 90 segundos será una oportunidad para acercar la astronomía a toda la población como nunca habrá otra en mucho tiempo.

Lo que en otras épocas se contempló como un castigo o un milagro, en 2026 se sabe que ocurre cíclicamente aunque es difícil que una persona que no sea un cazador de eclipses pueda vivir la experiencia más de una vez en la vida después de esta cita para la que ciudades como Barcelona han fichado al astronauta Pedro Duque —que da el nombre al Observatorio de León por sus vínculos afectivos— y a la leonesa Sara García, astronauta suplente del programa de la Agencia Espacial Europea.

El eclipse solar total está previsto que se inicie la tarde del 12 de agosto de 2026 a las 19.30 (hora peninsular) y que alcance su máximo alrededor de las 20.30, pero la fase de eclipse total durará apenas un minuto y medio.

La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia. España está situada al final de la franja de totalidad, por lo que esta sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El Instituto Geográfico Nacional aconseja buscar un buen lugar hacia el oeste para la visión.