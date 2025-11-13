Cataluña 'eclipsa' a León con Sara García

El mejor lugar de España para ver el eclipse total de Sol que se producirá el 12 de agosto de 2026 está en León, en el cielo de la Camperona, en Sabero. Así lo certifica el especialista en astronomía, José Vicente Casado, que tiene preparadas actividades en la zona para disfrutar de este acontecimiento único. Poco más se sabe de lo tiene preparado León para esa fecha. Sin embargo, los gobiernos autonómicos y provinciales de otras provincias ya compiten por atraer el turismo nacional e internacional que se prevé que llegue a España para ese acontecimiento único que no volverá a repetirse en 130 años.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa recurre a la astronauta de reserva de la Agencia espacial europea (ESA), la leonesa Sara García Alonso para 'eclipsar' a León y se adelanta para presentar un programa de actividades que se llevarán a cabo en toda Cataluña antes del eclipse solar total.

La leonesa se mostró entusiasmada de que el eclipse pase por su localidad y llam a la ciudadanía a disfrutar de la jornada histórica en condiciones óptimas de visibilidad y tomando precauciones a la hora de mirar el cielo y desplazarse por las zonas en las que se espera gran afluencia. «Mirar al cielo siempre me ha despertado preguntas científicas, pero también me ha invitado a soñar y divagar, a sentirme muy pequeña, pero a la vez muy protegida».

En el acto también estuvo presente el astronauta español Pedro Duque, que destacó la oportunidad que representará el eclipse solar total del próximo verano en Cataluña y otras zonas de España para trasladar a la ciudadanía y especialmente a los niños la importancia del conocimiento y la ciencia más allá de móviles e inteligencia artificial. En su intervención en el evento Catalunya mira el cel, Duque lamentó que «las tecnologías hayan provocado que la gente sepa cada vez menos del mundo de verdad». "Creo que los niños saben menos de ciencia hoy que antes. Los de hace décadas veían documentales o abrían una enciclopedia y entendían o sabían ya más lo que era un eclipse", valoró.

Intur

La Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) se ha convertido también en un escaparate para el astroturismo. La capital y la provincia de Burgos participa con una propuesta que combina tres grandes ejes: el eclipse de sol de 2026, el turismo cinematográfico y la gastronomía local.

El turismo del cielo, por su parte, llega a Intur de la mano de Borobia en Soria con la observación del cielo como elemento diferenciador.

El Área de Turismo de la Diputación de Segovia presentó una propuesta de astroturismo con el hilo conductor del eclipse solar de agosto de 2026, con ofertas de experiencias de ciencia, de naturaleza y de tradición histórica.