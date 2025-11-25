Guía Michelin 2026: listado completo de los mejores restaurantes en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes se ha hecho pública la Guía Michelin en Málaga, unos prestigiosos galardones gastronómicos que coronan a los mejores restaurantes y el buen hacer en la cocina.

En la ceremonia, se entregan distintos premios, entre ellos los más importantes son las estrellas y el número otorgado refleja diferentes cosas.

Una Estrella Michelin: es una cocina de gran nivel, con un restaurante que usa ingredientes de máxima calidad para crear sabores distintos, manteniendo un alto nivel.

Dos Estrellas Michelin: es un salto más con un chef talentoso y su cocina destaca por su refinamiento e inspiración.

Tres Estrellas Michelin: hablamos de una cocina única, fuera de lo común, con un chef capaz de elevar sus creaciones a la categoría de arte.

En la provincia de León, los restaurantes Cocinandos, Muna y Pablo mantienen su estrella, mientras que el restaurante ConMimo retiene su distinción Bib Gourmand. Además, Carea Bistró, Marcela, Kamin y La Tronera reciben una mención especial por su buena cocina.

Nuevos restaurantes que reciben una estrella

El taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)

Faralá (Granada)

Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)

Mare (Cádiz)

Ochando (Los Rosales, Sevilla)

Palodú (Málaga)

Recomiendo (Córdoba)

Barahonda (Yecla, Murcia)

Kamikaze (Barcelona)

Llavor (Oropesa del Mar, Castellón)

Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón)

Scapar (Barcelona)

Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia)

Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid)

Bakea (Mungia, Vizcaya)

Casa Rubén (Tella, Huesca)

EMi (Madrid)

Èter (Madrid)

Islares (Bilbao)

Itzuli (San Sebastián)

La Revelía (Amorebieta, Vizcaya)

Miguel González (Ourense)

Pico Velasco (Carasa, Cantabria)

Regueiro (Tox, Asturias)

Vértigo (Sober, Lugo

Nuevos restaurantes que reciben dos estrellas

Aleia (Barcelona), de los cocineros Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya.

La Boscana (Bellvis, Lleida), de Joel Castañé.

Mont Bar (Barcelona), de Francisco José Agudo.

Ramón Freixa Atelier (Madrid), que recupera las dos estrellas que perdió al cambiar de local. Lee aquí la entrevista con el cocinero.

Enigma (Barcelona), de Albert Adrià.

Nuevos restaurantes que reciben tres estrellas

Los 16 restaurantes españoles con tres estrellas Michelin conservan su lugar en el olimpo de la gastronomía y son ABaC, Cocina Hermanos Torres, Disfrutar y Lasarte (Barcelona), Atrio (Cáceres), Noor (Córdoba), Quique Dacosta (Dénia), Akelaŕe y Arzak (Donostia - San Sebastián), Aponiente (El Puerto de Santa María), El Celler de Can Roca (Girona), Casa Marcial (La Salgar), Azurmendi (Larrabetzu), Martín Berasategui (Lasarte-Oria), DiverXO (Madrid) y Cenador de Amós (Villaverde de Pontones).

Otros premios

Special Award al joven chef 2026 Juan Carlos García, del Restaurante Vandelvira, en Baeza.

Premio Especial Sommelier Michelin 2025 a Luis Baselga, del restaurante Smoked Room (dos estrellas, Madrid).

Premio Especial Servicio de Sala para Abel Valverde del restaurante Desde 1911, en Madrid.

Special Award al chef mentor 2026: Quique Dacosta

Estrellas verde: Ama, de Gorka Rico y Javier Rivero (Tolosa, Guipúzcoa); Bakea, de Alatz Bilbao (Mungia, Vizcaya); Garena, de Julen Baz (Dima, Vizcaya); Hika, de Roberto Ruíz (Villabona, Guipúzcoa); y Terrae, de David Rivas (Port de Pollença, Mallorca).