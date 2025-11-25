Guía Michelin 2026: listado completo de los mejores restaurantes en León
-La Guía Michelin 2026 renueva la estrella a los restaurantes leoneses
-Consulta cuáles son los mejores restaurantes de España
Este martes se ha hecho pública la Guía Michelin en Málaga, unos prestigiosos galardones gastronómicos que coronan a los mejores restaurantes y el buen hacer en la cocina.
En la ceremonia, se entregan distintos premios, entre ellos los más importantes son las estrellas y el número otorgado refleja diferentes cosas.
- Una Estrella Michelin: es una cocina de gran nivel, con un restaurante que usa ingredientes de máxima calidad para crear sabores distintos, manteniendo un alto nivel.
- Dos Estrellas Michelin: es un salto más con un chef talentoso y su cocina destaca por su refinamiento e inspiración.
- Tres Estrellas Michelin: hablamos de una cocina única, fuera de lo común, con un chef capaz de elevar sus creaciones a la categoría de arte.
En la provincia de León, los restaurantes Cocinandos, Muna y Pablo mantienen su estrella, mientras que el restaurante ConMimo retiene su distinción Bib Gourmand. Además, Carea Bistró, Marcela, Kamin y La Tronera reciben una mención especial por su buena cocina.
Nuevos restaurantes que reciben una estrella
- El taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Tenerife)
- Faralá (Granada)
- Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Tenerife)
- Mare (Cádiz)
- Ochando (Los Rosales, Sevilla)
- Palodú (Málaga)
- Recomiendo (Córdoba)
- Barahonda (Yecla, Murcia)
- Kamikaze (Barcelona)
- Llavor (Oropesa del Mar, Castellón)
- Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón)
- Scapar (Barcelona)
- Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia)
- Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid)
- Bakea (Mungia, Vizcaya)
- Casa Rubén (Tella, Huesca)
- EMi (Madrid)
- Èter (Madrid)
- Islares (Bilbao)
- Itzuli (San Sebastián)
- La Revelía (Amorebieta, Vizcaya)
- Miguel González (Ourense)
- Pico Velasco (Carasa, Cantabria)
- Regueiro (Tox, Asturias)
- Vértigo (Sober, Lugo
Nuevos restaurantes que reciben dos estrellas
- Aleia (Barcelona), de los cocineros Paulo Airaudo y Rafa de Bedoya.
- La Boscana (Bellvis, Lleida), de Joel Castañé.
- Mont Bar (Barcelona), de Francisco José Agudo.
- Ramón Freixa Atelier (Madrid), que recupera las dos estrellas que perdió al cambiar de local. Lee aquí la entrevista con el cocinero.
- Enigma (Barcelona), de Albert Adrià.
Nuevos restaurantes que reciben tres estrellas
Los 16 restaurantes españoles con tres estrellas Michelin conservan su lugar en el olimpo de la gastronomía y son ABaC, Cocina Hermanos Torres, Disfrutar y Lasarte (Barcelona), Atrio (Cáceres), Noor (Córdoba), Quique Dacosta (Dénia), Akelaŕe y Arzak (Donostia - San Sebastián), Aponiente (El Puerto de Santa María), El Celler de Can Roca (Girona), Casa Marcial (La Salgar), Azurmendi (Larrabetzu), Martín Berasategui (Lasarte-Oria), DiverXO (Madrid) y Cenador de Amós (Villaverde de Pontones).
Otros premios
- Special Award al joven chef 2026 Juan Carlos García, del Restaurante Vandelvira, en Baeza.
- Premio Especial Sommelier Michelin 2025 a Luis Baselga, del restaurante Smoked Room (dos estrellas, Madrid).
- Premio Especial Servicio de Sala para Abel Valverde del restaurante Desde 1911, en Madrid.
- Special Award al chef mentor 2026: Quique Dacosta
- Estrellas verde: Ama, de Gorka Rico y Javier Rivero (Tolosa, Guipúzcoa); Bakea, de Alatz Bilbao (Mungia, Vizcaya); Garena, de Julen Baz (Dima, Vizcaya); Hika, de Roberto Ruíz (Villabona, Guipúzcoa); y Terrae, de David Rivas (Port de Pollença, Mallorca).
Restaurante Cocinandos - Una estrella Michelin
Su nombre lo dice casi todo; no en vano, Yolanda León y Juanjo Pérez se conocieron en unas cocinas y allí decidieron entrelazar sus destinos en la búsqueda de un sueño conjunto.
La histórica Casa del Peregrino (1750), junto al monumental Parador-Hostal de San Marcos, sorprende con un interior de línea moderna que busca en la transparencia su seña de identidad. La propuesta, de tinte creativo, se centra en dos menús degustación (Cocinar León y Gran menú Cocinandos) que toman como base los mejores productos de la zona, evolucionando semanalmente según la temporada, contando una historia al cliente y siendo siempre acompañados por los mejores vinos de esta tierra. ¿Buscas vivir más la experiencia? Toma el café en el jardín, asomado por un lado a la antigua iglesia de San Marcos y por el otro al auditorio de la ciudad (durante los meses de verano suelen ofrecer también un "Menú Parrilla", para compartir, en este agradable espacio).
Restaurante Pablo - Una estrella Michelin
Esta casa familiar, ya con medio siglo de historia, vive la gastronomía con auténtica pasión y ha sabido evolucionar sin perder los valores tradicionales.
El restaurante, a pocos metros de la Pulchra Leonina, sorprende por su juego de contrastes, pues presenta una fachada de mampostería y un interior de línea actual que llama la atención por su curioso techo, cubierto de láminas de madera. El chef Juanjo Losada plantea junto a su mujer, Yolanda Rojo (la hija del fundador), lo que podríamos definir como una cocina leonesa de vanguardia, pues sus visuales creaciones se construyen siempre desde la exaltación del mejor producto leonés de temporada. Ofrecen un único menú degustación, con opción de maridaje, que evoluciona a lo largo de todo el año dando visibilidad a los pequeños productores de la región. ¿Algo singular? Nos ha llamado la atención su Bollo minero, con el interior fluido de tocino y en la superficie caviar, todo un homenaje a los yacimientos leoneses y una crítica social.
Restaurante Mu·na - Una estrella Michelin
Se halla en la Casa de Las Bombas, frente al Castillo de los Templarios, y bajo su nombre de origen árabe esconden el ferviente deseo por saciar tanto el apetito como el gusto de sus comensales.
El chef-propietario, Samuel Naveira, trabaja con pasión en un entorno de cuidado ambiente contemporáneo que sorprende al ver las hormigas como su simbólico icono, una gran metáfora sobre la laboriosidad, el esfuerzo y el trabajo en equipo. La propuesta, que toma cuerpo a través de un único y original menú degustación llamado Viaje a Japón, nos deja ver una cocina que juega con la fusión de las culturas para exaltar los productos de temporada de El Bierzo, el que siempre ha sido el epicentro de su mensaje, desde la perspectiva de las técnicas y las recetas niponas (Yakitori de jabalí y manzana, Ramen berciano, Ningo-Yaki de botillo, Lubina Aquanaria en la isla de Shikoku...). ¿Curiosidades? El chef está orgulloso de lucir una Estrella MICHELIN, por eso... ¡la lleva tatuada en su antebrazo!