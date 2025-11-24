Estos son los únicos tres restaurantes con estrella Michelin en León

Mu·na, en Ponferrada, combina estética contemporánea y calidez rústica en un espacio que refleja la filosofía de su cocina premiada con estrella Michelin@munarestaurante

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A punto de conocerse las novedades de la Guía Michelin 2026, la provincia de León sigue destacando con tres restaurantes reconocidos con una estrella: Cocinandos, Mu·na y Pablo. Aunque ninguno ha logrado hasta ahora ascender a las codiciadas dos estrellas, estos proyectos consolidan el nivel de excelencia culinaria de la región. La expectación crece en torno a si este año se producirá algún movimiento o nueva incorporación en el firmamento gastronómico leonés.

'Cocinandos': la estrella más sólida de la capital leonesa

Yolanda León y Juanjo Pérez son el alma de 'Cocinandos', el restaurante leonés que acumula ya más de quince años brillando con luz propia en la Guía Michelin. Ubicado en la histórica 'Casa del Peregrino' (junto al monumental Parador de San Marcos), este espacio ofrece una cocina de autor articulada en torno a dos menús degustación que evolucionan cada semana, siempre inspirados en el producto de temporada y en la tradición leonesa reinterpretada con técnica y sensibilidad.

Este equilibrio entre creatividad y arraigo les ha permitido mantener su estrella Michelin de forma ininterrumpida desde 2009, consolidando su papel como referente absoluto de la alta cocina en León.

Mu·na: una estrella desde Ponferrada con acento japonés

Desde Ponferrada, el chef Samuel Naveira defiende una propuesta personalísima en Mu·na, que combina técnicas niponas con ingredientes bercianos. Su único menú "Viaje a Japón" se desarrolla en un entorno contemporáneo ubicado en la histórica 'Casa de las Bombas' y explora platos como yakitori de jabalí, "ramen berciano" o lubina Aquanaria inspirada en la isla japonesa de Shikoku.

Esta fusión cultural, lejos de ser artificiosa, ha consolidado al restaurante como uno de los más originales del panorama gastronómico nacional. La estrella que ostenta es el reflejo de un concepto culinario claro, una ejecución impecable y un compromiso profundo con el producto y la identidad de El Bierzo.

Pablo: tradición y vanguardia en un mismo plato

En el restaurante Pablo, el chef Juanjo Losada y su equipo mantienen viva la estrella Michelin con una cocina que honra los sabores leoneses desde una visión contemporánea. Situado en el corazón de León, el restaurante apuesta por un único menú degustación, que evoluciona a lo largo del año, rindiendo homenaje al pequeño productor local.

El secreto de su éxito: técnica, emoción y una narrativa gastronómica coherente que pone al comensal en el centro de la experiencia.

La expectación está servida: el próximo 25 de noviembre de 2025 se celebrará la gala de presentación de la Guía Michelin España & Andorra 2026, pero por ahora no se han hecho públicos los posibles nominados. Mientras tanto, la provincia de León permanece atenta a si alguno de sus restaurantes logra una nueva estrella o si surge alguna incorporación inédita que eleve aún más el nivel gastronómico de la región.