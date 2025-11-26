Adopta un perro: Blas, el perro que vive en el albergue de Ponferrada y está a la espera de una familia

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Sus cuidadores destacan de él que tiene muy buen carácter, preparado para vivir con una familia que lo cuide y a la que dar cariño. Blas es un Husky que tiene dos años e ingresó en el albergue canino municipal de Ponferrada el 10 de septiembre. Las personas que estén interesadas en adoptar a este perro pueden dirigirse al Camino del Cementerio s/n. 24400 Ponferrada (León) en horario de lunes a viernes de 10.00 a 14.00 hroas o a través del correo electrónico alberguecanino@ponferrada.org. Además de Blas, en el albergue hay más perros disponibles para adopción y todos buscan un hogar para pasar las Navidades. Lo primero que hay que tener en cuenta es si realmente estás dispuesto al compromiso que supone la adopción de una mascota, pues exige sacrificio, paciencia, coste económico. En el albergue le mostrarán el animal que puede ser más adecuado a tu situación, y te lo puedes llevar a casa. Cuando se adopta un perro sale de la perrera con cartilla, censados y la vacuna de la rabia (perros adultos) o desparasitado y con vacuna tetravalente contra parvovirosis, moquillo y parásitos (cachorros). El adoptante corre con los gastos.