Menú infantil más sano en el hospital

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, avanzó este miércoles que quiere excluir por real decreto los alimentos ultraprocesados de los menús de los niños y adolescentes ingresados en hospitales, así como en residencias de mayores. Así lo anunció Bustinduy durante el acto Plan de Aceleración de la OMS para detener la Obesidad, en el que también añadió que esta norma —aún en desarrollo— retirará también los ultraprocesados de los menús infantiles de cafeterías y comedores abiertos al público en estos centros.

«El consumo creciente de estos alimentos representa una amenaza sistemática para la salud pública, la equidad y la sostenibilidad ambiental», remarcó el ministro, quien considera que esta norma supone paso más para garantizar una alimentación saludable en la infancia. Los alimentos ultraprocesados que se verán limitados, según informa el Ministerio de Consumo, serán aquellos productos de «formulación industrial compleja», con ingredientes aditivos y con alto contenido en grasas saturadas, azúcares o sal, como determinados snacks, bollería industrial, bebidas azucaradas o galletas industriales. El ministro Bustinduy destaca que este real decreto, cuyo contenido se conocerá en las próximas semanas, viene precedido de estudios internacionales que identifican el «crecimiento exponencial» de la presencia de los ultraprocesados en las dietas como una «amenaza» a la salud pública global. En este sentido, el ministro recuerda que este año se aprobó el real decreto de comedores escolares saludables y sostenibles, que entra en vigor este curso y que garantiza el acceso a cinco comidas saludables a la semana a todos los niños y adolescentes, y limita, por tanto, fritos, ultraprocesados, bebidas azucaradas y bollería industrial.

Frenar la obesidad

Durante el acto —centrado en las medidas para frenar la obesidad-, el ministro ha celebrado la reducción de cuatro puntos y medio en la prevalencia del exceso de peso en la población infantil en España, aunque ha subrayado que persiste una importante brecha de vulnerabilidad socioeconómica. «Entre las familias con ingresos inferiores a 18.000 euros brutos anuales, la prevalencia del exceso de peso es de un 48 %, mientras que las familias con ingresos de más de 30.000 euros, el porcentaje es del 29 %», ha revelado el ministro, quien lamenta que el entorno en el que se nace esté actuando como un «determinante» del desarrollo de las oportunidades de los niños del país. «Que el lugar de nacimiento vaya a determinar el tipo de vida que tengas es intolerable en democracia», ha apostillado. Una jornada en la que también ha intervenido la ministra de Sanidad, Mónica García, quien reconoció que la obesidad infantil es uno de los principales retos de la salud pública global.