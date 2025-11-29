Alianza neurológica entre León y el Instituto Cajal

El equipo de investigadores del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León, liderado por Vega Villar, la Fundación Leonesa Pro-Neurociencias, presidida por el doctor José Cosamalón, y el Instituto Cajal del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con Fernando de Castro al frente, unen fuerzas en una alianza neurológica para avanzar en la investigación de la esclerosis múltiple. Después de los resultados positivos tras diez años de investigación en León centrada en la terapia con secretonas, que se obtienen de células madre presentes en la grasa corporal y contiene pequeñas vesículas (exosomas), proteínas y factores antiinflamatorios y regenerativos que ayudan a calmar la inflamación, proteger las neuronas y estimular la reparación de tejidos dañados del sistema nervioso periférico, la investigación da un paso de gigante para probar ‘in vitro’ si esta sustancia obtiene los mismos resultados en el sistema nervioso central, principalmente en enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple.

Desde que la Fundación Leonesa Pro-Neurociencias comenzó con el estudio del secretoma de las células madre mesenquimales hace una década, se han abierto nueva posibilidades de investigación que el equipo leonés no quiere desaprovechar.

«Esta terapia utiliza solo las sustancias que las células madre producen y liberan, sin necesidad de inyectar las células vivas, lo que la convierte en una aproximación potencialmente más segura y fácil de estandarizar que los trasplantes celulares clásicos. Diversos estudios en modelos experimentales indican que este cóctel biológico podría tener aplicación en enfermedades degenerativas del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple, al modular la respuesta inmunitaria, ayudar a frenar la destrucción de la mielina y promover la recuperación de la función nerviosa», explica la investigadora leonesa Vega Villar. En colaboración con el doctor Fernando de Castro y con el Instituto Cajal inician una línea de trabajo conjunta para explorar de forma sistemática la capacidad terapéutica del secretoma de células madre de la grasa en patologías degenerativas del sistema nervioso, tomando la esclerosis múltiple como primer modelo. «Nuestro objetivo es avanzar hacia estrategias que puedan traducirse en futuras terapias avanzadas, más seguras, menos invasivas y accesibles para los pacientes, contribuyendo a abrir una nueva vía en medicina regenerativa neurológica».

El doctor Cosamalón subraya que «las enfermedades neurodegenerativas concentran una carga desproporcionada de discapacidad y costes, pero tradicionalmente han recibido menos financiación que otras áreas biomédicas, pese a que la expectativa de retorno sanitario y económico es muy alta. La combinación de ciencia básica, investigación traslacional y ensayos clínicos está empezando a transformar el abordaje de estas enfermedades con nuevos fármacos antiamiloide, terapias genéticas, inmunterapias o estimulación cerebral».

Reto de salud pública

Las enfermedades del sistema nervioso central se han convertido en uno de los grandes retos de salud pública del siglo XXI. «El aumento de la esperanza de vida ha venido acompañado de un incremento sostenido de estos trastornos, que ya representan una de las principales causas de discapacidad y dependencia de las sociedades avanzadas».

La primera fase del proyecto de investigación conjunto se realizará ‘in vitro’, el comienzo de un estudio preclínico que Fernando de Castro cree que durará aproximadamente un año, y que será crucial para comprobar si el secretoma tienen efectos también en el sistema nervioso central, antes de avanzar con los siguientes pasos en los que se estudiarán las diferentes moléculas que componen el secretoma son más potentes y activas contra el proceso desmielinizante que provoca la esclerosis múltiple «si conseguimos encontrar esto será un paso muy importante, ya que, hasta ahora, la encarece de un tratamiento en forma de mielina» .

Cada paso llevará su tiempo, su estrategia y su financiación, que es lo que más preocupa a los investigadores. La investigación se realizará coordinada entre los dos equipos de León y Madrid. La Fundación leonesa Pro-Neurociencias aporta el secretoma y todos los resultados obtenidos en diez años de investigación y el Instituto Cajal aportará los modelos animales, las instalaciones y personal para continuar con las siguientes fases de proyecto. «Hay que dar pasos sólidos y seguros. La aproximación ‘in vitro’ del efecto del secretoma en el sistema nervioso central nos ayudará a saber por dónde tenemos que continuar, destaca Fernando de Castro.

"En esta nueva fase de la investigación no solo buscamos reducir la inflamación sino la regeneración" José Cosamalón, presidente de la Fundación Leonesa Pro Neurociencias

«La alianza entre la Universidad de León y el Instituto Cajal de Madrid, referente histórico e internacional en investigación del sistema nervioso, representa una oportunidad estratégica de primer orden», asegura Cosamalón. Esta colaboración multicéntrica permita conectar experiencia investigadora en terapia celular del Instituto de Biomedicina de la Universidad de León y el departamento de la doctora Vega Villar, con la larga tradición de excelencia en investigación en enfermedades del sistema nervioso central del Instituto Cajal».

Subasta de arte

Lo que más preocupa ahora es la financiación, que estará sufragada íntegramente por la Fundación leonesa, que en los últimos diez años ha destinado 150.000 euros a investigación. «Este presupuesto se va a duplicar ahora, por lo que habrá que movilizarse mucho más». Para arrancar el proyecto, la Fundación leonesa Pro-Neurociencias destinará 12.000 euros, que irá completando a lo largo del año. Para ello llamará a la puerta de patrocinadores a los que presentará las fases concretas de la investigación, y continuará con la organización de actos que ayuden a recaudar fondos. El 12 de diciembre se celebrará la tercera cena benéfica y subasta de obras de 16 artistas leoneses que ceden sus creaciones para apoyar la investigación. La cena será en el Hotel Conde Luna y el precio del menú es de 75 euros. Las obras estarán expuestas desde las 20.30 horas.