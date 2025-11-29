El PP de CyL insta a declarar acontecimiento excepcional el eclipse solar de 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Mesa de las Cortes de Castilla y León ha admitido a trámite una Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, en la que insta a la Junta de Castilla y León a dirigirse al Gobierno de España para que proceda a la declaración del eclipse de sol que tendrá lugar el 12 de agosto de 2026 como Acontecimiento de Excepcional Interés Público (AEIP). Esta propuesta se debatirá en la comisión de cultura de las Cortes el próximo 5 de diciembre.

El grupo parlamentario argumenta que «provincias como Burgos, León, Palencia, Soria, Valladolid o Zamora podrán acoger el eclipse en su totalidad, y Ávila, Salamanca o Segovia con más de un 90 %. Este hecho histórico debe ser potenciado desde el punto de vista del turismo rural, de ahí que se valoren positivamente todas las actuaciones que los beneficiarios emprendan en pro de su fomento y difusión». La declaración fomentaría la participación del sector privado en la conmemoración y ofrecería a las empresas colaboradoras incentivos fiscales específicos que establece el artículo 27 de la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos al mecenazgo.