Gran dispositivo de la UME de León en Asturias para la búsqueda de Mari Trini y su hija

La bomba que usará la UME para achicar agua en la balsa de Berbes.ISOLINA CUELI

Medio centenar de militares del V batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME), de la base Conde de Gazola de León, con un potente dispositivo logístico se han desplazado esta tarde a Ribadesella para dar apoyo a los trabajos de búsqueda de María Trinidad Suardíaz y su hija Beatriz da Silva Suardíaz, en la balsa de una antigua mina de fluorita situada en El Frondil, en la localidad de Berbes.

Se trata de una operación que dirige el Cuerpo Nacional de Policía en Asturias, en cumplimiento de un auto del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón del pasado 28 de octubre. La UME de León ha desplazado a Asturias nueve todoterrenos, cinco camiones, un autobús y otros vehículos como un camión isotérmico para su intendencia.

Los tubos para conectar a la bomba por los que sacarán el agua.ISOLINA CUELI

El Ayuntamiento de Ribadesella ha cedido a los militares desplazados desde León el polideportivo municipal, donde pasarán esta noche y previsiblemente la del martes.

"Nos lo han pedido este mediodía mediante llamada telefónica y, aunque las formas no las consideramos adecuadas, estamos al servicio de la ciudadanía y les hemos proporcionado este espacio para que puedan dormir", señaló el alcalde de Ribadesella, Paulo García.

El edil ha reprochado a la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que no le haya mantenido al tanto de esta necesidad con antelación, pese a que se reunió con todo el operativo hace más de una semana.

Fuentes del Cuerpo Nacional de Policía en Oviedo han confirmado que este martes se iniciarán los trabajos para drenar la balsa y tratar de averiguar si hay restos humanos en los dos coches que están fondeados. Además de la UME, participarán en esta operación, que ha sido coordinada al más alto nivel en Asturias, el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (Goit) de la Policía Nacional y otros grupos especiales, incluidos medios aéreos.

María Trinidad Suardíaz, la mujer desaparecida en 1987 junto a su hija.Redacción

En la balsa están señalados con dos boyas amarillas los lugares donde se encuentran los dos vehículos sospechosos identificados este verano en una inmersión que realizaron efectivos del GEO (Grupo Especial de Operaciones) de la Policía Nacional.

Una lancha para los trabajos que realizarán previamente en la balsa.ISOLINA CUELI

Este hallazgo, sobre una pista que un vecino dio a la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) de Gijón en 2018, motivó que la magistrada que lleva el caso de estas desapariciones, Ana López Pandiella, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Gijón, dictara un auto para solicitar los medios necesarios al Estado y proceder a una búsqueda más minuciosa.

La UME dispone de una potente bomba para achicar el agua que ha usado en operaciones complicadas como fue la dana de Valencia y que se ha transportado a Ribadesella junto con un contingente de militares que trabajarán en estas labores.

El V batallón de este cuerpo especial del Ejército ya participó en marzo de 2016 en la búsqueda de las desaparecidas en Matadeón de los Oteros, excavando el solar de una casa en la que Mari Trini vivió algún tiempo con su marido y padre de la niña, Antonio da Silva.

Búsqueda de Mari Trini y su hija en Matadeón de los Oteros en 2016.ramiro

En aquella ocasión tan solo encontraron la placa de una matrícula de coche y enseres de la vivienda que habían quedado entre los escombros tras su demolición por ruina en 1997 por el ayuntamiento de este pueblo leonés.

Mari Trini había sido rescatada de esta vivienda en abril de 1986, tras pedir auxilio al vecindario tirando un papel por la ventana, ya que el marido se iba de viaje y la dejaba encerrada.

Antonio Da Silva, de 81 años, en una foto reciente.GAITERO

A raíz de aquella intervención, El Portugués fue detenido el 27 de abril y estuvo en prisión preventiva hasta el 13 de junio. El 28 del mismo mes nació la niña en el hospital de Cabueñes en Gijón y Mari Trini fue acogida, junto a su bebé, en una institución religiosa conocida como La Casita. En la capilla de este centro bautizaron a la niña en septiembre de 1986.

La pista de Mari Trini y su hija se pierde el 15 de julio de 1987 en la Audiencia Provincial de León, donde consta que estuvo porque firmó, junto a su marido, la citación para un juicio que debía celebrarse el 15 de septiembre de aquel año por la denuncia de retención ilegal y amenazas que tramitó la Guardia Civil del puesto de Matallana de Valmadrigal contra Da Silva.