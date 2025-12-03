El 6,4% de las personas residentes en León son extranjeras

El censo de población de León se da un respiro con un aumento de 228 habitantes entre 2024 y 2025. La provincia tiene al cierre de este censo un total de 449.030 habitantes, sobre los 447.802 de 2024, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Los 228 habitantes que «gana» León en este último año es una cifra más que discreta en un quinquenio en el que la provincia ha perdido 4.405 residentes. El saldo positivo respecto al ejercicio anterior se debe a la población extranjera, que supone actualmente el 6,4% de los habitantes en León.

La cifra de residentes de nacionalidad no española se ha incrementado en 3.642 personas en el último año, alcanzando un total de 28.693 habitantes censados. En 2021, cuando la provincia contaba un censo total de 452.435 habitantes, la población extranjera alcanzó el 4,5% con 20.449 residentes.

Pese al incremento de este quinquenio de la población residente no española, León está por detrás de las cifras del país que, con 49.128.297 residentes, cuenta con una población de 6.911.971 habitantes extranjeros, el 14% del total.

Castilla y León también está por encima de la cifra de inmigrantes que tiene León. Con 2.401.221 habitantes, cuenta la Comunidad con una población residente extranjera de 203.169 personas, lo que supone el 8,4% de la población, dos puntos por encima de la provincia leonesa.

La población en Castilla y León ha aumentado en 9.539 habitantes en el último quinquenio, un repunte que beneficia a provincias como Segovia que en las próximas elecciones autonómicas elegirá a siete en lugar de a seis procuradores. Con este aumento de la representación, si se confirma el censo de 2025 en esta provincia, las Cortes de Castilla y León tendrán un total de 82 escaños en lugar de 81.

La edad media de la población leonesa está en 50,17 años, la tercera más alta de España por detrás de Zamora (51,91) y Orense (51,39).

Por nacionalidades, en Castilla y León hay 29.133 naturales de Marruecos, 28.302 de Colombia, 21.872 de Rumanía, 17.995 de Bulgaria, 15.746 de Venezuela, 11.277 de Perú, 8.384 de Portugal, 5.002 de Brasil, 4.221 de República Dominicana, 3.803 de China y 3.621 de Ucrania.

En España la población residente a 1 de enero de 2025 se situó en 49.128.297 habitantes, 508.602 personas más que en la misma fecha de 2024 (1,0 por ciento por ciento). La población aumentó durante el año 2024 en todas las comunidades autónomas excepto en Extremadura. Los mayores incrementos absolutos se produjeron en Cataluña (111.895 personas), Comunitat Valenciana (105.897) y Comunidad de Madrid (104.618) mientras que Comunitat Valenciana (2,0 por ciento) y Comunidad de Madrid e Illes Balears (1,5 por ciento en ambas) encabezaron los aumentos en términos relativos. Por provincias, el número de habitantes se incrementó en todas, excepto en seis encabezadas por Zamora, con un 0,4 por ciento menos, seguida de Córdoba y Jaén (-0,1 por ciento en ambas).

El mayor aumento se ha registrado en Segovia, con un 1,04 por ciento más, con el resto por debajo del 1,0 por ciento: Burgos (0,81 por ciento), Valladolid (0,67 por ciento), Palencia (0,40 por ciento), Salamanca (0,27 por ciento), Ávila (0,17 por ciento), Soria (0,12 por ciento) y León (0,05 por ciento).