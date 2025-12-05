De insulto a categoría política: ¿Qué es una 'charo' y por qué se ha convertido en polémica en redes?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El debate público en España se ha enriquecido (o empobrecido, según se mire), con un nuevo término que ha saltado de los nichos de internet a la discusión política: "las charos". Lejos de ser un simple hipocorístico del nombre de Rosario, este apelativo se utiliza actualmente como un término peyorativo y misógino para referirse a un perfil muy específico de mujer.

Según diversos análisis del discurso digital, incluyendo informes de instituciones como el Instituto de la Mujer, el término "charo" se refiere a mujeres de mediana o avanzada edad (aunque la edad es flexible), con marcada tendencia izquierdista o progresista y activismo feminista. A menudo son asociadas con un estatus económico de clase media, siendo frecuentemente representadas como funcionarias o divorciadas.

El uso principal de "Charo" es la deslegitimación. Al etiquetar a una mujer como tal, sus opiniones, especialmente las relacionadas con la política, el feminismo o la igualdad, son instantáneamente descartadas y ridiculizadas.

"El uso de 'Charo' actúa como un mecanismo de deslegitimación de la voz femenina y de desacreditación del pensamiento feminista", según un informe reciente del Instituto de las Mujeres.

El término se popularizó en foros españoles en la década de 2010 y ha alcanzado su máximo auge en la actualidad, siendo utilizado por usuarios asociados a la derecha populista y la extrema derecha en redes sociales como Twitter (X) o plataformas de vídeos.

Se le compara a menudo con el arquetipo estadounidense de "Karen" (mujer blanca de clase media que exige privilegios y es hostil), pero la similitud no es total: mientras que "Karen" se enfoca en el privilegio y el comportamiento irascible, "Charo" añade una carga política e ideológica, atacando directamente el perfil progresista y feminista.

El uso extendido de este término ha generado preocupación a nivel institucional. El Ministerio de Igualdad de España ha denunciado el término como una forma de violencia simbólica que busca silenciar a las mujeres con voz en el espacio público.

El debate alrededor de "Charo" pone de manifiesto cómo el lenguaje y los neologismos digitales son utilizados para reforzar estereotipos y generar polarización ideológica en la esfera pública.