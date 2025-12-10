'Laciana', un retrato intimista de la memoria minera, premio Lux

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La serie fotográfica «Laciana», de Arsenio Fernández, 'Arse Buzz', ha sido reconocida con el Premio LUX Bronce 2025 en la categoría de Reportaje Social, uno de los galardones más prestigiosos del ámbito de la fotografía profesional en España. La obra destaca por su capacidad para condensar, en solo tres imágenes, una historia que habla de tradición, de vínculos familiares y de un pasado minero que aún define el carácter de la comarca.

Un momento íntimo que revela toda una forma de vivir «Laciana» se desarrolla en el interior de una casa de pueblo, durante los instantes previos a una boda. Lo que podría ser un simple retrato de preparativos se convierte en una ventana a un territorio que ha vivido décadas de dureza, esfuerzo y profunda conexión con la tierra.

La serie enfrenta al espectador con un contraste emocional poderoso: la solemnidad del paisaje montañoso, que envuelve y protege a la comarca, y la rudeza honesta de los rostros y gestos de quienes han crecido en un entorno marcado por la mina, la familia y la comunidad.

Una de las tres fotos de la serie 'Laciana'.ARSE RUZZ

En su conjunto, las tres imágenes componen una crónica visual de la vida en Laciana, donde la memoria del carbón aún late en las miradas y la historia de las familias se escribe junto al paisaje. El jurado de los Premios LUX ha subrayado la fuerza narrativa de la serie y la capacidad del autor para transformar un momento cotidiano en un documento cultural de gran profundidad.

«Laciana» no solo retrata una escena familiar: preserva un modo de vida que ha definido a la comarca durante décadas, haciendo visible una herencia que, lejos de desaparecer, sigue moldeando el presente.

«Este premio es un reconocimiento a la gente de mi tierra. «Laciana» nace de mi memoria y de mi vínculo con la comarca, y poder compartirlo desde un escenario nacional me emociona profundamente», afirma su autor, Arsenio Fernández, natural de Caboalles de Abajo. La serie ya había sido distinguida previamente en los Fine Art Awards internacionales, en la categoría People, lo que subraya su relevancia dentro y fuera de España.