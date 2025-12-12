La minúscula pelota que reta al cerebro en León

La leonesa Reyes Llanos, de 58 años, viajó con Alzhéimer León a la ciudad sueca de Helsingborg para participar en el Festival Mundial de Tenis de Mesa para la Salud 2025. Fue la única participante española de Alzhéimer en una cita pensada para mostrar al mundo cada año los amplios beneficios del deporte para la salud, en particular para las personas con enfermedades neurodegenerativas. «Jugué ocho partidos durante cinco días. No es una cita competitiva, pero superé las eliminatorias. Estoy muy contenta. Fue una experiencia positiva y me sentí muy arropada». Para Reyes este deporte es familiar. «De pequeña jugaba con mis hermanos y ahora en Alzhéimer León practicamos cuatro personas cada miércoles», además de asistir a la unidad de memoria y mantenimiento de capacidades.

Reyes, que también forma parte del grupo Helen de Alzhéimer León, utiliza el tenis de mesa para mejorar su nivel cognitivo y emocional, una actividad deportiva que implica además socialización y coordinación.

Santiago y Raimundo juegan a tenis de mesa

Reglas relativamente simples y requisitos físicos básicos convierten al ping-pong en una disciplina popular y, con los estudios realizados hasta ahora, altamente recomendable para personas con enfermedades neurodegenerativas por el alto nivel de concentración y coordinación mano-ojo para predecir y reaccionar a las diversas rotaciones y trayectorias de la pelota. La participación de Alzhéimer León en este festival es una fase más de investigación financiada por la UE enmarcada en el proyecto SWA, que pretende demostrar los beneficios del ping-pong en las redes neuronales. El objetivo del trabajo, en el que, además de Alzhéimer León en España, participan Bulgaria y Grecia, es desarrollar un manual con instrucciones para formas a futuros instructores.

Alzhéimer León se incorpora así a una terapia deportiva cuyos beneficios ya se han demostrado en pacientes con párkinson. Santiago Mundo y Raimundo Álvarez, de 71 años son dos de las ocho personas con párkinson que practican tenis de mesa en las instalaciones que la Federación de Tenis de Mesa tiene en el CHF. «El tenis de mesa es un ejercicio que mejora la coordinación y la motricidad fina, porque tienen que coger la raqueta con la mano y los dedos. Es un deporte de estrategia que requiere coordinación y memoria», explica la monitora Marina Lescún, a la que pagan los usuarios de este deporte. «Deberíamos disponer de más espacio y tener más ayudas para practicar este deporte que tanto bien nos hace. Hay enfermos que no pueden permitírselo».

La mejoría es evidente para los enfermos de párkinson. «Lo notamos en el movimiento, en la coordinación, tenemos menos rigidez, y además es un juego que ayuda a la socialización. Hay gente que viene muy deprimida y cuando vienen a la asociación salen adelante. Aquí hablamos de cosas que no podemos compartir con otras personas. Las relaciones sociales y el ejercicio con el tenis de mesa es casi tan importante como la medicación». Santiago y Raimundo forman parte de un grupo de usuarios que juegan a tenis de mesa que han participado en encuentros no competitivos con pacientes de párkinson en provincias como Palencia.