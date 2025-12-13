De 700 a 3.000 euros: así son los gatos más exclusivos que compiten en León

Son gatos de raza, con pedigrí, criados para ser ejemplo de la mejor calidad. La Asociación Felina Española organiza en San Andrés de Rabanedo la Exposición Internacional Canina que reune a 155 gatos de Portugal y España de 21 razas diferentes. Los criadores muestran los mejores ejemplares que, además, tienen un carácter especial, más sociable. Los hay que cuestan desde 700 euros hasta los 1.500. Algunos, los destinados a los criadores, pueden alcanzar los 3.000 euros. La exposición y la competición, con un jurado procedente de Polonia, Italia, Bielorrusia y Suiza, continua hoy y mañana en el Pabellón Camino de Santiago de San Andrés del Rabanedo.

