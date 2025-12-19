Agenda de León: toda la programación hasta el 26 de diciembre

VIERNES 19

MÚSICA

Carlos Balacera. Carlos Balacera vuelve al El Gran Café por Navidad con un nuevo disco titulado Cuando nos toque perder y nueva banda Los cañones recortados. Con la banda galaico berciana Perro Futuro abriendo la noche, el evento tendrá lugar a partir de las 20.30 horas. El precio de la entrada anticipada es de 10 euros y en taquilla de 16 euros.

Clust, Pulso Eterno y No Rest For The Canadians. Pulso Eterno es una formación vallisoletana que e autofinancian, se autogestionan y defienden su proyecto con esencia underground. Clust es una banda madrileña de 5 integrantes que combina la crudeza del hardcore tradicional con influencias del modern metal y el black/death más oscuro y No Rest For The Canadians, formados en 2020, está integrado por Jaime (bajo), Guille y Víctor (guitarras), Dosan (batería) e Iván (voz). En la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a las 20.30 horas. Entrada anticipada: 10 euros. En taquilla: 13 euros.

Pulso Eterno.DL

Festival de Jazz. Actuación del quinteto Cova Villegas. La tercera jornada del Feichu en Llión correrá a cargo de Cora Villegas Cuarteto, grupo asociado al jazz contemporáneo, modalidad e improvisación abierta. En Espacio Vías a partir de las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

Cova Villegas DL

Piano solo. Actuación del pianista madrileño Adrián Sánchez Ballesteros. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). Entrada: 5 euros. A las 19.30 euros.

Adrián SánchezDL

Concierto de Navidad. Coro Juvenil Ordoño II y Coro Juvenil «Ángel Barja» JJMM-ULE. En la parroquia de San Juan de Regla a las 20.00 horas.

Versos de Navidad. Concierto 'Versos de Navidad' de Dúo Ecos. Noelia Álvarez (soprano) y Héctor Sánchez (piano). En el Teatro El Albéitar de la ULE a las 20.30 euros. Entrada: 4 euros.

Dúo Ecos.DL

LIBRO

'Viaje a la ausencia'. A las 19.30 horas en La Casona de San Feliz de Torío, la escritora Almudena Solana para hablar de su nuevo libro titulado Viaje a la ausencia, publicado por la editorial Tres hermanas de Madrid. Almudena estará acompañada por el escritor Avelino Fierro y el poeta Antonio Manilla.

Almudena Solana.DL

DANZA

Giselle. Ballet clásico internacional. En una aldea de la Renania medieval vive Giselle, una bella y frágil campesina. Con música de Adolph Adam y coreografía de Jean Coralli, Petipa. Organiza: Tatiana Solovieva Producciones S.L. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.15 horas. Entrada: 30 euros.

Una escena de Giselle.DL

Gala benéfica. Estudio Danza Piluca celebrando con sus alumnos y alumnas su espectáculo El cascanueces, en el Teatro San Francisco los días 19 y 20 de diciembre de 2025. El objetivo de esta gala es la recogida de alimentos donados por las personas asistentes que serán entregados el mismo fin de semana a la obra social de la orden de los Hermanos menores Capuchinos que se encargaran de repartirlos a las familias más necesitadas de León. A las 19.00 horas.

Cartel de El Cascanueces.DL

TEATRO

Dani Martínez. Dani Martínez hace un viaje en el tiempo desde 2050 al presente para hablar con su público y contarles qué cosas han cambiado y qué cosas no pueden olvidar de cara al futuro en el espectáculo «Remember». A las 20.00 horas en el Auditorio Ciudad de León. Entrada: 22 y 24 euros.

Dani Martínez, en un momento del vídeo viral donde reflexiona sobre el desconcierto colectivo al cantar el “Cumpleaños feliz”, desde su casa en Madrid.@danimartinezweb

SÁBADO 20

MÚSICA

Mario Álvarez. La Fundación Club 45 organiza hoy a partir de las 17.00 horas un concierto de Mario Álvarez, músico que ha estado al frente de bandas como Los Popels o RadioCrash, o en solitario en formaciones como Kurt Baker Combo o Cooper. En la sala Multiusos de la Fundación Club 45 en Santa Colomba de Somoza.

Mario ÁlvarezDL

El Trastero y Soundedge. El Trastero nace en Astorga en 2019, formado por músicos de distintas bandas locales y orquestas. Su directo es potente, cañero y muy enérgico. Soundedge es un trío coruñés formado en 2019 (guitarra, bajo/voz, batería). Su sonido mezcla doom, stoner, sludge y death metal. Actúan hoy en la sala Black Bourbon (calle Puerta Sol, 8) a las 21.00 horas. Entradas: 8 euros.

Soundedge.DL

Doctor Bogarde y The Hockerties. Doctor Bogarde y The Hockerties serán los encargados de cerrar el XVII Festival de Jazz Feichu en Llión; un espectáculo musical de jazz vocal con repertorio conocido de los grandes crooners. En Espacio Vías a partir de las 20.30 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

The Hockerties.DL

Piano. Concierto de la italiana Anna Caterina Binda en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.00 horas. Entrada: 5 euros.

Anna Caterina Binda.DL

Concierto de Navidad. La Banda de Música Ciudad de Ponferrada organiza su tradicional concierto navideño en el que se ofrecerá un repertorio propio de la época siempre aliñado con sorpresas y buen humor. En el Teatro Bergidum de Ponferrada . A las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

Banda de Música Ciudad de Ponferrada.DL

DANZA

Gala benéfica. Estudio Danza Piluca celebrando con sus alumnos y alumnas su espectáculo El cascanueces, en el Teatro San Francisco los días 19 y 20 de diciembre de 2025. El objetivo de esta gala es la recogida de alimentos donados por las personas asistentes a la representación que serán entregados el mismo fin de semana a la obra social de la orden de los Hermanos menores Capuchinos que se encargaran de repartirlos a las familias más necesitadas de León. A las 16.00 horas.

POÉTICO MUSICAL

'Las estrellas para quien las trabaja'. Este sábado, a las 20.00 horas, en La Casona de San Feliz de Torío tendrá lugar el espectáculo poético musical Las estrellas para quien las trabaja de Juan Carlos Mestre y Cuco Pérez. El acto se enmarca dentro de la segunda edición del proyecto San Feliz Pueblo, estación cultural para familias y que se lleva a cabo desde Factor Espacio San Feliz hasta el 31 de diciembre.

BARRIO DE LOS ARTISTAS

León Oeste. Ocho espacios creativos de León Oeste abrirán sus puertas el sábadodesde las diez de la mañana hasta las diez de la noche, para darse a conocer, intercambiar experiencias y dinamizar la zona. Cuatro de estos espacios (La Futura, La Casa Menguante, la Casa Magnética e Isla Bukanera) están gestionados exclusivamente por artistas —pintores, escultores, creadores plásticos y visuales, artistas escénicos y editores—, mientras que los cuatro restantes (La Cabaña, Andén Creativo, Espacio_E y Galería Cinabrio) combinan su faceta comercial con propuestas didácticas y expositivas.

CONFERENCIA

Los exvotos en la provincia de León. Conferencia en La Comunal de Val de San Lorenzo sobre Los exvotos en la provincia de León, por el Historiador del Arte Jose Luis de las Heras Alija. A las 19.30 horas.

VILLANCICOS

Cofradía del Santo Cristo de la Bienaventuranza. Este sábado a las 19.00 h, la agrupación musical de la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza hará un pasacalle interpretando distintos villancicos navideños desde la Plaza Pícara Justina, Avd. República Argentina, Conde Guillén, Plaza Fernando Merino, Comandante Zorita, Obispo Manrique, Juan Ferreras, Plaza Congreso Eucarístico, San Claudio, Párroco Carmelo Rodríguez, Plaza Doce Mártires, Monasterio, Covadonga hasta llegar a la Calle Antonio Valbuena. A las 20.00h en la Iglesia de San Claudio habrá distintos actos en primer lugar la inauguración del Belén de la Parroquia de San Claudio, a continuación Villancicos tradicionales a cargo de los hermanos Alegre y finalmente, la representación de un cuento navideño.

DOMINGO 21

MÚSICA

Fiesta de solsticio de invierno. Como cada año, llega la fiesta del solsticio de invierno al Black Bourbon (Puerta del Sol, 8) con una noche especial para dar la bienvenida al invierno con espíritu vikingo. A las 22.00 horas. Entrada libre.

Piano. Concierto de la pianista china Meiling Fang. En la sala Eutherpe (Alfonso V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Meiling Fang.DL

Concierto de Navidad. Valses y Polkas de la familia Strauss por la Orquesta Sinfónica Ciudad de León 'Odón Alonso'. En el Auditorio Ciudad de León a las 12.30 y las 19.30 horas. Entrada: 22 y 12 euros.

LUNES 22

BALLET

'Cascanueces'. El 'Cascanueces' es la obra más navideña del ballet clásico universal. Fue estrenado en San Petersburgo en 1892. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 40 euros.

MARTES 23

TEATRO

Ridi Pagliaccio. Espectáculo de payasos. Los personajes pretenden descubrir la esencia universal del destino trágico del clown: hacer reír, aún teniendo el corazón roto. Cincuenta y cinco minutos y treinta y siete segundos de risas, música, amor, canto y muchas payasadas para toda la familia. Interpretado por Francisco Javier Ceballos Casillas y Jose A. Maestro Mogena. Dirigido por Francisco Javier Ceballos Casillas Clown. Recomendado para espectadores a partir de 4 años. Función bebé amigo. Los menores de dos años pueden solicitar invitación en taquilla para el acceso a sala . En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 18.00 horas. Entrada: 7,5 euros.

RIdi Pagliaccio.DL

CINE

'Eduardo manos tijeras'. Película dirigida por Tim Burton en 1990. Interpretada por Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Alan Arkin, Kathy Baker. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Eduardo Manos TijerasDL

BALLET

'La bella durmiente'. Estrenado en San Petersburgo en 1890, es un gran ballet con tres fiestas de Palacio: la presentación de la recién nacida Princesa Aurora, su 16 cumpleaños y su boda, más el precioso acto de sueño. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entrada: 64 euros.

Cartel de La Bella Durmientedl

JUEVES 25

MÚSICA

Jam Session. Desde el año 2017, cada jueves uno de los planes son las Jam Session de la sala Black Bourbon (Puerta del Sol, 8). A las 22.00 horas. Entrada gratuita.

MAGIA

'Enchanté'. Florette et Yurgen. Dos artistas cuyo estilo humorístico y burlesco conduce a los espectadores a través de una historia repleta de comedia y efecto. En el Teatro San Francisco a las 17.30 horas. Entrada: 7 euros.

Una escena de 'Echanté'.DL

'Incertidumbre'. Un espectáculo del ilusionista Nelo, que recorre la historia de las ciencias que han cambiado el mundo. En el Teatro San Francisco a las 18.30 y a las 20.30 horas. Entrada: 5 euros.

El mago Nelo.DL